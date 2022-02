Picchio a quota 39 punti in classifica e reduce da due successi consecutivi affrontano i lombardi che schierano inn avanti l’ex bianconero Bajic, a quota 44 punti. Bellusci fuori per infortunio viene sostituito da Quaranta.

Ore 18.30 Stadio “Rigamonti” di Brescia

L’Ascoli con ancora Cristaldi in panchina affronta il Brescia allo stadio “Rigamonti” nella gara valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie B

Picchio a quota 39 punti in classifica e reduce da due successi consecutivi affrontano i lombardi che schierano inn avanti l’ex bianconero Bajic, a quota 44 punti. Bellusci fuori per infortunio viene sostituito da Quaranta.

Dionisi ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio della gara: ” Mi aspetto sicuramente un Brescia propositivo, voglioso di dimostrare il proprio valore in casa. Speriamo di fare una buona gara, siamo pronti per dar loro del filo da torcere. Sto bene, finalmente sono rientrato, ancora c’è da prendere la condizione ma pian piano ci arriveremo. Sono contento perchè quando arrivano i risultati poi tutto viene in maniera più facile.”

FORMAZIONI UFFICIALI

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Van de Looi (36’ st Bertagnoli), Leris; Jagiello (24’ st Proia), Palacio (15’ st Tramoni); Bajic (15’ st Moreo). A disp.: Perilli, Andrenacci, Spalek, Bianchi, Ayè, Andreoli, Papetti. All.: Inzaghi

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Falasco (70′ Paganini); Collocolo (46′ Ricci), Buchel (46′ Caligara), Saric; Maistro ( 60′ Dionisi); Tsadjout (60′ Iliev), Bidaoui. A disposizione: Guarna, Tavcar, D’Orazio, Baschirotto,Eramo, Palazzino, De Paoli, Allenatore: Cristaldi (Sottil squalificato)

ARBITRO: Antonio Di Martino della sezione di Teramo

Assistenti Dario Garzelli di Livorno e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto Ufficiale William Villa di Rimini, Al VAR Antonio Rapuano di Rimini, AVAR Marco Bresmes di Bergamo.

RETI: 18′ e 52′ Palacio

AMMONIZIONI: Botteghin, Bidaoui, Caligara (A.), Bisoli, tramoni (B.)

Note: Spettatori 3.051 (145 provenienti da Ascoli), in tribuna il patron Pulcinelli.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ termina il match

93′ Iliev ci prova dal limite, sinistro che termina a lato

92′ DIonisi si libera e cerca il tiro, respinto dalla difesa

90′ assegnati 4 minuti di recupero

85′ Dionisi lotta e conquista un altro corner 82? Quarto cambio Brescia: entra Bertagnoli al posto dell’olandese Van de Looi

74′ triangolazione Tramoni-Proia, tiro di Proia rasoterra che sfiora il palo

70′ Bisoli e Bidaoui si scontran0, ammonittro il bianconero per reazione

68′ spallata in volto ai danni di Dionisi ma l’arbitro fa proseguire

63′ punizione dai 25 metri per il Brescia, Pajac colpisce la barriera palla in corner

52′ GOL BRESCIA, ancora Palacio raccoglie un pallone in area piccola dopo un corner dalla destra, a due passi dalla porta riesce a liberarsi di Salvi ed infilare in rete di sinitro beffando Leali

46- Doppio cambio Ascoli, dentro sulla trequarti Ricci alle spalle delle punte e Caligara a centrocampo

PRIMO TEMPO

46′ fine primo tempo

42′ gran botta di Falasco dalla distanza Joronen in tuffo devia sulla traversa

39′ sfiora il gol il Brescia con Jagello che sulla sinistra cerca il cross per Palacio pallone pericoloso che poi termina sul fondo

31′ Brescia pericoloso in più occasioni, ancora Palacio si accentra in area, cerca un tiro a giro sul secondo palo, palla a lato

29′ Tsajoudt recupera un pallone sulla sinistra mette al centro ma non trova nessuno a concludere

18′ GOL PALACIO, assist di Bisoli per l’attaccante che taglia sul palo alla destra di Leali a da pochi passi infila in rete

16′ Tsajoudt ci prova con un tiro a giro dal limite respinge Joronen

13′ assedio del Brescia che si conclude con una bella rovesciata di Leris che termina di pochissimo a lato del palo alla sinistra di Leali

10′ Bidaouoi dribbla e conclude dallo spigolo sinistro dell’area con un rasoterra, Tsajoudt non arriva in tempo a chiudere in rete sul secondo palo

8′ Ascoli pericoloso in area con Tsajoudt che cerca il tacco su assist di Saric, palla che rimbalza sul centravanti e termina sul fondo

7′ pericoloso il Brescia con un cross di Pajac dalla sinistra in area a mezz’altezza a cercare il tap in di Bajic anticipato da Leali

5′ Saric si invola verso la porta cerca Tsajoudt in area, palla deviata in corner il secondo per l’Ascoli

3′ Bidaoui servito sulla sinistra si accentra e cerca il tiro dal limite, pallone di poco sul fondo

2′ taglio in area di Palacio su filtrante anticipa tutto Leali

0-inizia il match

