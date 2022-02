ACOLI PICENO – In partenza il progetto “I valori educativi della cultura, dello sport, del tempo libero e della solidarietà” realizzato da Delta – Odv e finanziato dell’Ambito sociale territoriale numero XXII (comuni di Ascoli Piceno, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Palmiano, Venarotta, Roccafluvione, Montegallo, Folignano e Maltignano).

Si tratta di una iniziativa che ha partecipato all’avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti ed attività per il contrasto del disagio giovanile da parte di Odv, Aps e Fondazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus.

Il progetto intende intervenire sul territorio di riferimento con una serie di iniziative tendenti a prevenire il disagio giovanile in tutte le sue forme con un particolare focus riguardante le dipendenze tecnologiche.

La prima attività prevista è un corso di dizione ed espressività con il maestro Paolo Clementi, attore, regista e pedagogo teatrale.

“Il corso – spiega proprio il docente Paolo Clementi – offre un articolato programma rivolto a chi desidera migliorare la propria dizione ed imparare a utilizzare al meglio il proprio strumento vocale nel lavoro come nella vita, e a chi desidera cimentarsi nell’arte del recitare. Le lezioni si svolgeranno tutti i lunedì dalle ore 19 alle ore 20,30 presso la sede provinciale Acli in via 3 Ottobre 9 ad Ascoli Piceno a partire dal 14 marzo”.

La partecipazione è gratuita e riservata ai giovani dai 16 ai 35 anni. Per partecipare è necessario preiscriversi contattando il numero 3442229927.

Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’iniziativa viene realizzata grazie ad un partenariato che coinvolge il comitato provinciale dell’U.S. Acli di Ascoli Piceno/Fermo, l’Associazione Giovanile Picena Asd Aps, l’ASD Aps Centro Iniziative Giovani e Music Academy Ascoli

