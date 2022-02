ASCOLI PICENO – Sostegno all’occupazione.

“Grazie ad una mozione presentata dai consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri che sarà pesto discussa dall’assemblea legislativa delle Marche, sarà possibile emanare un avviso che preveda la concessione di voucher per il settore dell’autotrasporto di merci per la partecipazione a percorsi formativi professionalizzanti al fine di contribuire all’integrazione immediata nel mercato del lavoro di disoccupati/inoccupati con particolare riferimento a percorsi formativi preparatori per accedere agli esami finalizzati al conseguimento dei titoli abilitativi per la guida dei mezzi pesanti nel settore del trasporto merci su strada”.

Ad affermarlo è Roberto Galanti, segretario nazionale Pmi-A.

“È necessario continuare nell’azione di sostegno all’occupazione, in particolar modo nelle situazioni di maggiore difficoltà di accesso alla formazione e al mercato del lavoro, visto anche il perdurare della crisi economica e occupazionale aggravata ancor più dall’emergenza Covid. E’ quindi priorità della pubblica amministrazione – commenta il segretario nazionale – sostenere la positiva ripresa delle dinamiche occupazionali del territorio ed, in particolare, con azioni di sensibilizzazione presso gli studenti degli ultimi due anni degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali delle Marche, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore, al fine di far conoscere le potenzialità del settore dell’autotrasporto e le tipologie di professionalità richieste, compresi i percorsi formativi e le necessarie abilitazioni per poter svolgere la professione di autotrasportatore”.

“Il mondo dell’autotrasporto – conclude Galanti – vede crescere la domanda di lavoro a cui non corrisponde un’offerta altrettanto corposa, a causa della scarsa disponibilità di personale formato rendendo necessario quindi un intervento volto ad aumentare la disponibilità di personale abilitato alla guida di mezzi pesanti nel settore del trasporto merci su strada”.

