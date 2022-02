ASCOLI PICENO – Che cos’è l’endometriosi, come approcciarsi alla diagnosi, quali sono i percorsi terapeutici assistenziali per affrontare la malattia e qual è la giusta alimentazione che le donne possono seguire? A queste e ad altre domande risponderanno medici ed esperti durante una conferenza pubblica dal titolo “Endometriosi, domande e risposte per una patologia complessa”, organizzata dall’A.P.E., associazione Progetto Endometriosi, sabato 26 febbraio alle ore 16, nella sala conferenze del Polo Culturale di Sant’Agostino ad Ascoli Piceno.

Un incontro per conoscere meglio questa patologia ginecologica cronica, che si stima colpisca in Italia una donna su dieci, per aiutare le donne ad affrontarla e trovare con le istituzioni la definizione del migliore processo assistenziale che risponda agli specifici bisogni di salute delle persone affette dalla malattia. Uno dei temi della conferenza sarà, infatti, la gestione dei percorsi terapeutici sul territorio marchigiano, a partire dall’esperienza della Regione Emilia Romagna, che ha istituito i Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) dell’endometriosi con una rete di centri clinici per la presa in carico delle pazienti, in modo che le donne possano conoscere i punti di accesso, avere chiare le modalità di assistenza sanitaria e l’eventuale trattamento chirurgico, qualora fosse necessario.

Tra i relatori ci saranno il dottor Carlo Alboni, responsabile dell’ambulatorio endometriosi dell’Ospedale Policlinico di Modena, Mauro Pelagalli, direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Macerata, Francesca Orici, dirigente medico U.O. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Macerata, il biologo e nutrizionista Ferdinando A. Giannone, l’assessore con delega alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, Annalisa Frassineti e Jessica Fiorini, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’A.P.E., realtà nazionale formata da pazienti volontarie che da oltre sedici anni informa sull’endometriosi. A moderare il dibattito saranno Ilaria Buccheri e Savino Lolli di Radio Ascoli.

“Un incontro per dare risposte alle tante domande e curiosità sulla patologia – ha chiarito Jessica Fiorini. ” Una malattia riconosciuta dal Senato come “malattia sociale”, in quanto influisce sulle attività quotidiane e lavorative delle donne, che, secondo le stime, perdono dai tre ai cinque giorni lavorativi al mese”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

È necessaria la prenotazione scrivendo a: [email protected]

L’ingresso è consentito con Super Green pass e mascherina FFP2.

Segnaliamo:

Il sito dell’APE – www.apendometriosi.it dove ci sono tutte le informazioni utili e i progetti per aiutare concretamente le donne affette da endometriosi e per entrare a far parte della rete nazionale.

Link per scaricare le immagini: https://bit.ly/APEAssociazioneProgettoEndometriosi

