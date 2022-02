Ospiti in vantaggio al 54′, gol che dà la sveglia al Picchio che trova il pari all’84’ e il definitivo vantaggio al 90′ dopo un rigore assegnato grazie al Var

Ascoli–Crotone, match valido per la 26^ giornata di Serie B, domenica 27 febbraio ore 15.35 stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno.

Formazioni:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Bellusci, D’Orazio (Falasco); Eramo (73′ Iliev), Collocolo, Saric (60′ Maistro); Ricci (60′); Tsadjout, Dionisi (64′ Paganini). A disposizione: Guarna, Quaranta, Tavcar, Salvi, Franzolini, Buchel, De Paoli. All.: Sottil

CROTONE (4-3-2-1): Festa; Calapai (64′ Mogos), Golemic, Cuomo, Sala; Kone, Estevez, Awua; Marras (80′ Borello), Kargbo (82′ Giannotti); Maric. A disposizione: Saro, Nedelcearu, Canestrelli, Nicoletti, Schirò, Schnegg, Cangiano, Adekanye, Mulattieri. All.: Modesto

Arbitro: Baroni (Firenze). Assistenti: Rocca (Catanzaro) e Vigile (Cosenza). IV Ufficiale: Carella (Bari). Var: Marinelli (Tivoli) e Costanzo (Orvieto).

RETI: 54′ Kone, 84′ Falasco, 90′ Maistro

AMMONIZIONI: 14′ Botteghin, 39’Saric, 44′ Sala, 70′ Marras, 85′ Bellusci, 90′ Maistro

ESPULSIONI:

NOTE: partita iniziata con 5′ di ritardo per sensibilizzare sulla crisi in Ucraina. Spettatori: 2.720 per un incasso di 23.420 euro. Recupero: 2′ p.t., 5′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90′ + 5′ Triplice fischio del signor Baroni, l’Ascoli batte il Crotone 2-1

90′ + 3′ Angolo per il Crotone che si riversa in massa in area bianconera, la difesa dell’Ascoli riesce però a respingere

90′ Saranno 5 i minuti di recupero

90′ Gooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!! Festa respinge il tiro dal dischetto di Maistro che però è il più lesto a ribattere in porta

89′ Rigore per l’Ascoli

87′ Maistro atterrato in area avversaria, l’arbitro lascia però correre. Interviene il Var che richiama Baroni a rivedere l’azione.

86′ Ascoli ancora pericoloso con un cross di Falasco che la difesa avversaria ribatte con affanno

84′ Goooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!! Falasco batte Festa con un sinistro chirurgico da fuori area

83′ Cross di Giannotti dalla sinistra, palla troppo lunga che si spegne sul fondo

80′ Cambio per il Crotone: entra Borello per Marras

77′ Marras se ne va sulla sinistra e tenta di beffare Leali sul suo palo, il portiere ascolano blocca in due tempi

75′ Angolo per l’Ascoli, il tiro di Maistro è smanacciato da Festa

73′ Altro doppio cambio per l’Ascoli: dentro Iliev e Falasco. fuori Eramo e D’Orazio

71′ Allungo di Kargbo che supera in velocità Baschirotto, Botteghin chiude in calcio d’angolo

68′ Strappo di Collocolo che si fa 40 metri palla al piede, il suo cross rasoterra è però intercettato dalla difesa calabrese

67′ Baschirotto atterra Awua sulla trequarti, punizione per il Crotone

63′ Traversone di Baschirotto, la difesa calabrese non si fa sorprendere

60′ Kone serve Maric dalla sinistra che calcia, Leali respinge in corner

60′ Doppio cambio nell’Ascoli: dentro Maistro e Bidaoui per Ricci e Saric

56′ Corner per il Crotone: Collocolo di testa allontana il pallone

54′ Vantaggio del Crotone: Kone batte Leali con un tiro angolata dal limite

53′ Marras si incunea sulla sinistra, il tuo tiro è respinto da Leali attento a coprire il primo palo

50′ Cross di Saric dalla corsia mancina, Cuomo anticipa Tsadjout e di testa mette in angolo

47′ Ricci pesca Saric in area calabrese, il bosniaco a due passi da Festa non riesce a calciare ostacolato da un avversario

46′ Comincia la seconda frazione del match

SECONDO TEMPO

45′ + 2′ Finisce senza reti il primo tempo

45′ Concessi 2′ di recupero

44′ Dionisi supera Sala con tunnel sulla destra che lo atterra, cartellino giallo per l’esterno calabrese

41′ Kargbo si gira in area saltando un avversario, Botteghin lo anticipa prima che possa calciare da ottima posizione

37′ Golemic rimane a terra dopo uno scontro con il suo compagno di reparto Cuomo, gioco fermo per l’intervento dei sanitari

35′ Dionisi al limite salta un avversario e calcia con il sinistro, pallone ribattuto da Cuomo

34′ Tsadjout con una scivolata a centrocampo anticipa ruba palla ad un avversario e conquista una punizione

31′ Attacco del Crotone sulla destra, Marras sbaglia il cross calciando direttamente fuori

28′ Occasione Ascoli: Baschirotto di testa la mette sotto la traversa, Festa devia in angolo con la punta della mano

27′ Corner per il Crotone: Golemic anticipa tutti con un tacco volante, Leali blocca dopo un rimbalzo

24′ Kargbo calcia dentro l’area ascolana da posizione decentrata ma colpisce male la sfera che termina in fallo laterale

21′ Cross di Ricci dalla sinistra, Golemic di testa respinge

19′ Dionisi intercetta una palla vagante al limite e calcia dal limite con il sinistro, Festa blocca sicuro

16′ Awua prova il filtrante lungo per Maric, Botteghin intercetta e riconquista il possesso

13′ Calapai lancia serve Kargbo dalla destra, il tiro in acrobazia dell’attaccante calabrese termina fuori

11′ Conclusione dalla sinistra di Dionisi, palla di poco a lato

10′ Baschirotto crossa dalla destra, Festa anticipa Dionisi e blocca

6′ Eramo ci prova da fuori area, la sua conclusione deviata termina tra le braccia di Festa

5′ Palla in area a Maric, Bellusci lo blocca e conquista un fallo

3′ Kone si invola verso la porta bianconera, Botteghin con la punta del piede gli ruba palla al limite dell’area

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia e pantaloncini neri con calzettoni bianchi, Crotone in divisa bianca con calzettoni neri

PRIMO TEMPO

