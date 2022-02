Una commedia al PalaFolli di Ascoli Piceno. Sabato 5 marzo alle ore 21 andrà in scena una divertente commedia interpretata da Elisa Gelosi e Cinzia Orlandi della Compagnia Teatrale “Terzo Tempo” di Civitanova Marche.

Scritto da Giuliano Angeletti dal titolo “Ascensore 2 interno 4”, la commedia racconta l’incontro tra due donne, diversissime tra loro e provenienti da due diversi ceti sociali.

L’imprevisto che le farà incontrare è l’uso di un ascensore nella tarda serata di una domenica. Un architetto per interni, Ingrid, donna rigida, razionale, dedita al lavoro e Marisa, ragazza appariscente e disinibita, avranno modo di conoscersi bene perché l’ascensore su cui sono salite improvvisamente interrompe la sua corsa, imprigionandole. Le due protagoniste, dopo l’imbarazzo e l’antipatia iniziale, impareranno a conoscersi fino addirittura a stimarsi: ma quando l’ascensore finalmente riprende la sua corsa verso l’alto, ognuna torna alla propria vita, ai propri affetti ma con un’esperienza che segnerà per sempre il loro futuro e il finale, come in tutti i testi di Angeletti, sarà una sorpresa.

Sul palco del PalaFolli di Ascoli Piceno due brave attrici, Elisa Gelosi e Cinzia Orlandi, quest’ultima è anche regista dello spettacolo. Una scenografia essenziale, il vuoto intorno all’ascensore, a creare un senso di prigionia ancora più marcato, permetterà alle due attrici di dar vita a due personaggi credibili e coinvolgenti.

I biglietti sono già in vendita presso la biglietteria del PalaFolli e possono essere acquistati on-line dal sito www.palafolli.it. Ingresso 10 euro. Inizio spettacolo ore 21.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.