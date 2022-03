L’Assemblea Consiliare ha nominato come rappresentanti della Provincia in seno al Consiglio Generale di Piceno Consind i Consiglieri Isabella Bosano e Daniele Tonelli

ASCOLI PICENO – Il Consiglio Provinciale ha approvato all’unanimità la mozione di sostegno alla candidatura di Ascoli Piceno quale “Capitale Italiana della Cultura 2024” proposta a firma dei consiglieri Provinciali Stefano Novelli e Daniele Tonelli.

“Si tratta di un atto importante che rappresenta dell’inizio di un progetto – ha evidenziato il Presidente Loggi – una modalità di operare in condivisione tra enti e soggetti dello sviluppo locale da mutuare su altri progetti strategici per il territorio dalla costa alla montagna”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Vice Presidente Giovanni Borraccini che ha sottolineato come “l’approvazione del documento costituisca un atto doveroso della Provincia che va ad aggiungersi a quelli di tutti Comuni del Piceno con l’intento di conseguire obiettivi di crescita culturale, economica e sociale”.

“Con questa mozione – dichiara il Consigliere Tonelli – si riafferma il ruolo dell’Amministrazione Provinciale quale ente locale intermedio tra Regione e Comune ed attore attivo nell’esercizio della funzione di coordinamento dello sviluppo”.

Nell’illustrare l’atto all’Assemblea il Consigliere Novelli ha affermato che “la designazione di Ascoli Piceno costituirebbe una rilevante ed insigne attestazione, tale da alimentare crescente interesse per l’intero territorio provinciale, i cui virtuosi corollari concorrerebbero a nutrire il respiro del progresso culturale, sociale e produttivo locale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dai consiglieri Isabella Bosano che ha sottolineato “l’apprezzamento per un indirizzo del Consiglio volto a rafforzare ulteriormente la rete istituzionale a sostegno della candidatura di Ascoli e del Piceno” e Simone De Vecchis che ha auspicato “analoghe sinergie istituzionali su iniziative di alta caratura in altri ambiti territoriali della provincia”.

Il Consiglio ha anche proceduto alla votazione quale del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente per il triennio 2022 – 2025 di Rosella Peci di Ascoli Piceno. Roberto Macinelli di Macerata e Luciano Umberto Silvi di Pesaro sono invece gli altri due componenti dell’organismo, che sono stati designati per estrazione a sorte dalla Prefettura come prescrive la normativa vigente.

