Una boccata d’ossigeno per tutti gli enti locali attualmente alle prese con il complesso iter burocratico della ricostruzione, che grazie alla proroga disposta per le rate dei finanziamenti potrà ora procedere verso i prossimi step con ulteriore slancio

ASCOLI PICENO – Buone notizie sul fronte istituzionale per il Piceno e in particolare per i comuni del cratere sismico, che grazie alle nuove disposizioni previste all’articolo 41 del Dl Energia potranno contare sulla sospensione del pagamento dei mutui fino al 31 dicembre 2022.

Un’autentica boccata d’ossigeno per tutti gli enti locali attualmente alle prese con il complesso iter burocratico della ricostruzione, che grazie alla proroga disposta per le rate dei finanziamenti potrà ora procedere verso i prossimi step con ulteriore slancio, forte di una serie di garanzie economiche indispensabili per affrontare al meglio la sfida del ripopolamento delle aree interne al netto delle difficoltà legate al vertiginoso aumento dei costi dell’energia e delle materie prime.

La Cna di Ascoli esprime la sua soddisfazione per la decisione del Governo, che in un momento particolarmente delicato ha accolto l’appello dei rappresentanti di categoria nell’ambito di un dialogo costante e costruttivo, volto a soddisfare le principali necessità di imprese, famiglie ed enti locali del territorio.

“Accogliamo con favore la moratoria disposta dal Governo – dichiara Francesco Balloni, direttore della Cna Picena -. Si tratta di una misura che ha già dimostrato la sua efficacia negli ultimi mesi, contribuendo attivamente alla ripresa delle attività produttive. Siamo convinti che la riconferma della sospensione dei mutui porterà benefici concreti a tutto il Piceno”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.