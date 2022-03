Una tendenza confermata dai primi dati del 2022: a gennaio, grazie alla definizione delle domande per i danni lievi presentate in forma semplificata

ASCOLI PICENO – Il 2021 è stato un altro anno record per la ricostruzione privata, con l’approvazione di 5.200 decreti di contributo ed altrettanti cantieri, tanti quanti nei quattro anni precedenti. Una tendenza confermata dai primi dati del 2022: a gennaio, grazie alla definizione delle domande per i danni lievi presentate in forma semplificata, sono stati approvati altre 900 richieste di contributo, portando il numero complessivo delle richieste approvate a 13 mila, per un importo di 3,8 miliardi di euro. Di seguito una nota, giunta in redazione il 3 marzo, dal Commissario Straordinario Giovanni Legnini.

Il 2021 è stato un altro anno record per la ricostruzione privata, con l’approvazione di 5.200 decreti di

contributo ed altrettanti cantieri, tanti quanti nei quattro anni precedenti. Una tendenza confermata dai

primi dati del 2022: a gennaio, grazie alla definizione delle domande per i danni lievi presentate in forma

semplificata, sono stati approvati altre 900 richieste di contributo, portando il numero complessivo delle

richieste approvate a 13 mila, per un importo di 3,8 miliardi di euro.

“La ricostruzione del centro Italia avanza, grazie alle semplificazioni e a un lavoro corale degli uffici regionali

e comunali, che hanno migliorato la loro produttività, e grazie all’apporto dei professionisti e delle imprese”

sottolinea il Commissario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, che ha diffuso oggi il Rapporto

sulle attività del 2021. “C’è ancora molto da fare per i cittadini che da troppo tempo – aggiunge il

Commissario – attendono di avviare la ricostruzione delle loro case e per le imprese. Nel 2022 saremo tutti

chiamati ad affrontare sfide ancora più impegnative, raccogliendo i frutti delle misure adottate per la

ricostruzione pubblica, che pure ha registrato netti miglioramenti lo scorso anno, e superando le inattese e

serie difficoltà derivanti dalla scarsa disponibilità di imprese e professionisti dovuta alla saturazione del

mercato dell’edilizia. Il 2022 sarà importante anche per l’attuazione delle misure per la rigenerazione

territoriale e lo sviluppo finanziate con il Fondo complementare al Pnrr. Sarà insomma un anno decisivo per

il futuro dei territori dell’Appennino centrale colpiti dai terremoti, ed è per questo che sarà necessario

l’impegno straordinario di tutti i protagonisti pubblici e privati” conclude il Commissario.

Anche sul fronte della ricostruzione pubblica, si legge nel Rapporto pubblicato sul sito internet della

Struttura commissariale (https://sisma2016.gov.it), nel 2021 si registrano avanzamenti importanti, con la

spesa raddoppiata da 260 a 560 milioni di euro. Una spinta importante è stata data dalle nuove Ordinanze

speciali in deroga per la ricostruzione dei centri più colpiti e delle opere pubbliche più urgenti. Gli interventi

in deroga varati nel 2021 sono 762 e valgono nel complesso 1,3 miliardi. Tra questi vengono finanziati anche

circa 200 nuovi interventi sulle scuole per 580 milioni di euro, che portano il totale degli istituti scolastici

oggetto di interventi di riparazione e ricostruzione a 457 (per 1,3 miliardi complessivi).

Il 2021 è stato anche l’anno che ha permesso di avere un quadro definitivo e attendibile sia dei danni

causati dalla sequenza sismica del 2016-2017, sia della spesa prevista per la loro riparazione, che è pari a

27,2 miliardi di euro dei quali 19,5 per la sola edilizia privata. Per la prima volta, inoltre, emerge il quadro

dei danni a livello dei singoli comuni, che vede in testa Amatrice (Ri) con 1,2 miliardi all’edilizia privata,

seguita da Tolentino (Mc) con 950 milioni di euro, Camerino (Mc) con 900 milioni di euro, Norcia con 830

milioni di euro. Rispetto a questa situazione, ad oggi le richieste di contributo per la ricostruzione privata già

presentate coprono il 33% della spesa complessiva attesa.

Il nuovo quadro dei danni consente anche una programmazione più efficace delle scadenze per la

presentazione delle richieste di contributo per i danni gravi. La prima è stata fissata al prossimo 30 giugno

per i proprietari delle abitazioni inagibili che percepiscono il Contributo di autonoma sistemazione o

usufruiscono di un alloggio nelle Soluzione abitative di emergenza e che non abbiano impedimenti oggettivi.

Il termine è stato fissato anche sulla base della ricognizione affidata ad Invitalia, d’intesa con la Protezione

Civile, secondo la quale, ad oggi, sono 15.224 i nuclei familiari che ricevono il sostegno statale, tra i quali

7.368 non hanno ancora presentato la richiesta del contributo. Circa la metà di questi, secondo alcune

stime, sarebbero in condizioni di presentare il progetto e la richiesta del contributo entro il termine del 30

giugno.

Nel 2021 alla ricostruzione materiale si è accompagnata anche una forte iniziativa per la ripresa e lo

sviluppo economico dei territori colpiti dal sisma, anche nel 2009, con lo stanziamento di 1 miliardo e 780

milioni di euro del Fondo complementare al Pnrr dedicato proprio alle Aree sisma. Le Ordinanze attuative

sono state tutte varate a fine anno. In queste settimane l’attività è concentrata per delineare i bandi rivolti

principalmente alle imprese che saranno pubblicati entro il mese di giugno.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.