ASCOLI PICENO – Bianconeri a lavoro per preparare il match contro il Frosinone, gara valida per la 9^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 6 marzo, alle ore 15 e 30, al Del Duca di Ascoli Piceno. Ascoli in nona posizione a quota 42 punti e Frosinone settimo in classifica a quota 44, sfida importante per rimanere agganciati al treno play off. Arbitro della gara Marco Serra della sezione di Torino. Gli Assistenti sono Marcello Rossi della sezione di Biella e Robert Avalos di quella di Legnano. Quarto Ufficiale Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, al VAR Ivano Pezzuto di Lecce, AVAR Bercigli

A seguito dell’ammonizione rimediata contro Il Lecce, entra in diffida Bellusci, che va ad aggiungersi a Bidaoui, Botteghin, Collocolo, D’Orazio, Iliev e Tsadjout. Nel Frosinone sarà assente l’ex Ascoli Charpentier, fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

MINI ABBONAMENTO

Mancano soltanto sei partite casalinghe alla conclusione della regular season e l’Ascoli Calcio per il rush finale di stagione dà la possibilità ai propri Tifosi, grazie al “pack 6 gare”, di vivere da protagonisti uno dei campionati più entusiasmanti degli ultimi anni. Dal vivo. Sugli spalti. Per giornate emozionanti che solo l’Ascoli Calcio sa dare. Col mini abbonamento, valido per i match con Frosinone, Pisa, Pordenone, Reggina, Cittadella e Ternana, è possibile vivere di persona l’abbraccio che la squadra ieri a fine partita ha dato ai tifosi bianconeri, alcuni in lacrime, lacrime di gioia, che esaltano un senso di appartenenza tipico bianconero.

Dal martedì 1° marzo, e fino alle ore 15:30 di domenica 6 marzo, sarà possibile acquistare il pack 6 gare presso l’Ascoli Store o nei punti vendita TicketOne. In alternativa, è possibile l’acquisto online al link https://www.ticketone.it/events/sport-56/calcio-1064/

Previsti prezzi ridotti per Under 18 e Under 14 e l’introduzione in Curva Nord della tariffa per gli Under 18 a 50,00 €.

Informazioni dettagliate su prezzi e modalità di acquisto sono consultabili nell’apposita sezione del sito:

https://www.ascolicalcio1898.it/wp-content/uploads/2022/02/Pack-6-gare-2021-2022.pdf