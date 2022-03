ASCOLI PICENO – Pubblicato l’interpello per la nomina del nuovo Soprintendente Marche Sud (province di Ascoli, Fermo e Macerata).

La scadenza è fissata per venerdì 11 marzo. Il nuovo responsabile prenderà il posto di Pierluigi Moriconi. L’assessore regionale alla Cultura, Giorgia Latini, esprime soddisfazione. “Ringrazio il Ministero per essersi attivato tempestivamente. Poche ore dopo la rinuncia del dottor Moriconi mi sono recata a Roma per incontrare il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni con la quale ho avuto modo di discutere anche di questo – afferma -. Il suo interessamento era già stato in passato essenziale: sia perché il Ministero scegliesse Ascoli per la nuova sede della Soprintendenza, sia per dare avvio alla procedura amministrativa per la nomina del direttore. Ora l’auspicio è che si possa ripartire con maggiore serenità. Stiamo attraversando una fase complessa della ricostruzione e il ruolo della Soprintendenza è fondamentale”.

