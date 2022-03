Sottil ripropone il 4-2-3-1 con Leali tra i pali, Baschirotto, Botteghin, Bellusci e Falasco in difesa, Caligara e Buchel in mediana con Paganini, Maistro e Bidaoui alle spalle di Tsadjout

Ascoli-Frosinone, match valido per la 28^ giornata di Serie B, domenica 6 marzo ore 15.30 stadio “Del Duca”.

Formazioni:

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco; Caligara, Buchel; Paganini, Maistro, Bidaoui; Tsadjout. A disposizione: Guarna, Quaranta, Tavcar, Salvi, D’Orazio, Eramo, Saric, Collocolo, Ricci, Dionisi, De Paoli, Iliev. All.: Sottil

FROSINONE (4-3-3): Minelli; Brighenti, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci, Rohden; Manzari, Ciano, Zerbin. A disposizione: Ravaglia, Marcianò, Barisic, Kalaj, Tribuzzi, Zampano, Bozic, Lulic, Novakovich, Canotto, Garritano, Cicerelli. All.: Grosso

Arbitro: Serra (Torino). Assistenti: Rossi (Biella) e Avalos (Legnano). IV Ufficiale: Pascarella (Nocera Inferiore). Var: Pezzuto (Lecce) e Bercigli (Firenze)

RETI: 20′ Bidaoui

AMMONIZIONI: 14′ Brighenti

ESPULSIONI:

NOTE:

CRONACA DEL MATCH

20′ Gooooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bidaoui batte Minelli con un tiro a giro da dentro l’area laziale

19′ Ci prova Tsadjout con un tiro dal limite, palla al lato

18′ Dopo un’azione sulla sinistra Bidaoui libera Falasco per il traversone, il laterale colpisce però male la sfera

16′ Lancio di Caligara per Tsadjout che con il tacco si allunga la sfera, Gatti in scivolata mette in fallo laterale

14′ Brighenti atterra Bidaoui a metà campo e si prende il primo cartellino giallo della partita

12′ Corner per il Frosinone: Ciano calcia forte sul secondo palo, Baschirotto allontana prima di tutti

10′ Maistro salta due avversari al limite e viene messo a terra dal terzo, tutto regolare secondo l’arbitro

8′ L’Ascoli ci riprova in contropiede, Paganini sbaglia però il lancio su Bidaoui permettendo alla difesa laziale di recuperare posizione e possesso palla

5′ Ripartenza veloce dell’Ascoli con Bidaoui, servito da Maistro, che cerca Tsadjout in area frusinate: pallone leggermente in contro tempo per l’attaccante che non riesce ad agganciare

3′ Una palla persa da Maistro davanti la propria difesa innesca l’azione del Frosinone che va al cross con Zerbin, palla troppo lunga che si spegne sul fondo

2′ Lungo lancio di Cotali in cerca di Manzari, Falasco copre recuperando il possesso palla

1′ Inizia la partita: Ascoli in divisa nera con i numeri dorati, Frosinone in completo giallo

PRIMO TEMPO

