ASCOLI PICENO – Ci saranno ben 97 esemplari di auto storiche che sfrecceranno sulle strade delle valli aretine, la “Prima” del Tricolore Auto Storiche, per la 12° Historic Rally delle Vallate Aretine, appuntamento di apertura del Campionato Italiano Rally Auto Storiche in programma venerdì 11 e sabato 12 marzo sulle strade della provincia di Arezzo.

L’evento, promosso da Scuderia Etruria Sport è strutturato su due format – uno riservato al “Rally” e l’altro alla “Regolarità Sport” – con auto che hanno scritto pagine importanti della storia del motorsport internazionale. Tre, le prove speciali affrontate dai protagonisti, Rosina, Portole e Rassinata, ripetute nei due giorni di gara fino al raggiungimento di centodieci chilometri cronometrati.

“Sono tantissime le vetture in gara equipaggiate con i nostri roll-bar e siamo orgogliosi di poter essere sempre presenti in queste competizioni storiche- ha dichiarato il direttore commerciale della Sassa roll-bar, Gianluca Corradetti – siamo leader nella progettazione, costruzione e montaggio dei dispositivi di sicurezza per auto da competizione, il nostro dispositivo di sicurezza oltre ad essere obbligatorio rappresenta una componente importantissima e fondamentale per garantire la salvaguardia dei piloti”

LA GARA

Ha confermato la propria presenza Alberto Salvini, vincitore dell’undicesima edizione del confronto. Per puntare al prestigioso bis consecutivo, il pilota senese sfrutterà ancora il feeling con la Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento, contesto che vedrà presente anche la Porsche Carrera RS di Matteo Musti e quelle proposte da Riccardo De Bellis, Angelo Lombardo, Lorenzo Delladio e Sergio Galletti.

Con lo scudetto di 3° Raggruppamento cucito sulla tuta, Adriano Beschin cercherà di far valere le potenzialità della sua Porsche 911 SC in una cornice che proporrà sonorità di alto livello, garantite dagli scarichi delle “gemelle” proposte da Maurizio Rossi, Beniamino Lo Presti, Pierangelo Pellegrino e Franco Vasino. Avrà a disposizione una Opel Ascona 400, invece, Tiziano Nerobutto, parte integrante di un raggruppamento che abbina quantità, qualità ed ampio respiro, garantito dalla presenza di varii esemplari di auto.

A partire come prima vettura di 4° Raggruppamento sarà la Subaru Legacy di Davide Negri, uno degli esponenti del CIRAS 2021, chiamato ad un ruolo di vertice in un confronto che lo vedrà contrapposto a Riccardo Mariotti (Ford Sierra Cosworth), Ermanno Sordi (Porsche 911), Mauro Lenci (Peugeot 205) e Fulvio Astesana (Subaru Legacy). Sulle prove speciali aretine non poteva poi mancare un esemplare di Lancia Delta Integrale, quella portata in gara da Nicolò Fedolfi.

Tra le vetture di 1° Raggruppamento, riflettori puntati sulle Porsche 911 S di Antonio Parisi – terzo nel Tricolore di Raggruppamento 2021 – e Giuliano Palmieri. Quindici, le vetture protagoniste del Trofeo Abarth A112 Yokohama, con la “fascia di capitano” assegnata a Pietro Baldo, campione 2021, pilota che avrà l’onere di riferimento da parte dei competitor. Presente anche il vincitore della classifica Under 28 Nicolò De Rosa ed il primatista tra gli Over 60, Marcogino Dell’Avo. L’Historic Rally delle Vallate Aretine sarà appuntamento di apertura del Memory Fornaca, articolato su sette appuntamenti. A fare da cornice al confronto dedicato al Campionato Italiano Rally Auto Storiche saranno le vetture protagoniste della 9^ Regolarità Sport Vallate Aretine, ben sedici alla partenza.

2022 CAMPIONATO ITALIANO RALLY AUTO STORICHE

11-12/03/2022| 12.Historic Rally Vallate Aretine

8-10/04/2022| 5.Costa Smeralda Storico

6-8/05/2022 | Targa Florio Historic Rally [1,5 coeff.]

28-29/05/2022| 17.Rally del Campagnolo Storico

17-18/06/2022| 11.Rally Lana Storico

3-4/09/2022| 26.Rally Alpi Orientali Historic

22-24/09/2022 | XXXIV Rally Elba Storico

13-15/10/2022 | 37.Sanremo Rally Storico [1,5 coeff.]