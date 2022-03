OFFIDA – L’Amministrazione comunale di Offida continua la propria attività di sostegno nei riguardi dei cittadini più in difficoltà e delle attività della città. Si è da poco concluso l’iter di una serie di iniziative volte ad aiutare chi si trova in difficoltà a causa della persistente situazione emergenziale dovuta alla pandemia.

Il Comune ha istituito un avviso di assegnazione di buoni spesa e di contributi per il pagamento delle utenze domestiche riferite all’abitazione principale a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio sociale, causato dall’emergenza in atto.

Sono arrivate 48 domande e 41 di queste sono state accolte perché rientravano nei parametri.

Sono stati erogati 436 buoni spesa per un importo totale di 10.900 euro, sono state invece evase 32 domande per la compartecipazione alle utenze per un importo di 12.577,68 euro.

Oltre all’impegno per le famiglie, e in linea con gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione comunale – quali la promozione dello Sport come strumento di crescita civile e sociale dei cittadini – l’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere le attività sportive con l’erogazione di contributi economici straordinari: un fondo da 25 mila euro da ripartire in base al numero dei soggetti aventi diritto.

L’evolversi della situazione epidemiologica ha infatti ha causato una lunga sospensione delle attività sportive e ciò ha colpito il mondo dello sport dilettantistico.

Sono state ammesse al bando 5 società sportive con sede legale a Offida, che svolgono attività sul territorio comunale, iscritte al Registro Pubblico del Coni e non titolari di concessione a titolo gratuito delle strutture comunali. Le somme assegnate sono già state erogate.

“Aiuti concreti, celeri e significativi – commenta il Sindaco Luigi Massa – per cercare di sostenere e rimanere vicini a chi sta vivendo un momento di difficoltà e a chi, attraverso la propria attività, svolge quotidianamente un ruolo importante per la crescita della nostra comunità”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.