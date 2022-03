OFFIDA – Offida propone una serie di eventi per il prossimo weekend. Il 12 e 13 marzo saranno due giornate caratterizzate dallo sport, al benessere, passando per l’arte e la musica, e che si concluderanno con il concerto di Simone Cristicchi al Serpente Aureo.

Si parte il 12 marzo alle 18 con l’inaugurazione della collettiva d’arte “Il colore del rispetto” all’Enoteca regionale. La mostra curata dal professor Piero Nespeca in collaborazione con Sonia Muci della Medusa, durerà fino al 19 marzo, ed è un grido di denuncia contro la violenza sulle donne. Esporranno 50 artisti delle province di Ascoli Piceno, Teramo e Macerata, che hanno patrocinato la collettiva, insieme al Comune di Offida che ospita l’evento.

Potrà essere visitata domenica e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21; da martedì a venerdì dalle 18 alle 21.

Domenica 13 marzo alle ore 9:30 partirà l’iniziativa gratuita “Offida e le Donne”, organizzata dall’Acli Marche e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Offida. La guida Valeria Nicu condurrà i partecipanti in una passeggiata per alcune delle vie cittadine e nei luoghi più cari e significativi che hanno segnato la storia del territorio. Il tour sarà impreziosito dalla presenza delle merlettaie offidane.

Alle 11.50 farà tappa a Offida la Tirreno Adriatico 2022, la prima delle grandi gare che interesseranno il territorio, un’occasione di promozione in grado di unire il mare all’entroterra piceno. Saranno interessate le seguenti strade: viale della Repubblica, viale 4 novembre, via Cavour e per l’ultimo tratto il Quartiere di San Barnaba.

Il weekend offidano si concluderà alle 17 al Serpente Aureo con il “Concerto in miniatura” di Simone Cristicchi. Il cantautore regalerà ai propri spettatori un viaggio tra musica e parole che ripercorre le tappe della sua carriera attraverso i suoi successi.

