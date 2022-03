La Marcia della Pace prevista a Spinetoli per sabato 12 marzo, ore 15, si svolgerà in forma statica sotto forma di Presidio, in Piazza Leopardi, davanti al Municipio

SPINETOLI – In ottemperanza alle normative Covid vigenti, essendo in zona gialla, la Marcia della Pace prevista a Spinetoli per sabato 12 marzo, ore 15, si svolgerà in forma statica sotto forma di Presidio, in Piazza Leopardi, davanti al Municipio.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per esprimere il bisogno di pace e condannare la guerra.

Si comunica inoltre che è garantito un servizio navetta da San Pio alle ore 14:20 e da Piazza Kennedy alle ore 14:30 per Spinetoli compreso il ritorno a casa a fine manifestazione.

Molti cittadini di Spinetoli hanno espresso la volontà di fornire accoglienza ai profughi provenienti dall’Ucraina: in attesa di disposizioni ufficiali da parte della filiera Istituzionale (Governo, Prefettura e Regione), al fine di procedere con la mappatura delle strutture o soluzioni abitative disponibili, si può procedere nei modi seguenti:

– inviare una mail all’indirizzo [email protected];

– chiamare l’Ufficio Servizi sociali del Comune di Spinetoli allo 0736 890298;

Infine, come già condiviso in sede Anci, segnaliamo la raccolta fondi organizzata da Croce Rossa Italiana, Unicef e Unhcr, con il sostegno di RAI per il Sociale: è possibile dare un sostegno immediato inviando un semplice sms o con una chiamata da rete fissa al numero 45525. I fondi raccolti saranno destinati a fornire alle famiglie ucraine protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico.

