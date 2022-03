ASCOLI PICENO – Anche quest’anno il comune di Acquasanta Terme ha rinnovato il ricordo delle vittime dell’eccidio di Pozza e Umito dell’11 marzo 1944.

“Celebrare questo ricordo oggi ci invita con ancora più forza a riflettere sugli orrori della guerra – il messaggio del sindaco Sante Stangoni – e a non dimenticare coloro che hanno dato la propria vita per la nostra libertà e a cercare sempre la via della pace“.