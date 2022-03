ASCOLI PICENO – Primo contratto professionista per il portiere Luca Bolletta e l’esterno offensivo Filippo Palazzino, a comunicarlo l’Ascoli Calcio in una nota. Bolletta, classe 2004, ha firmato fino al 2024; Palazzino, nato nel 2003 e con all’attivo 4 presenze in Serie B con la maglia bianconera, fino al 2025.

“Ringrazio l’Ascoli, in particolare patron Pulcinelli e il direttore Valentini, che mi hanno concesso questa opportunità – le parole di Luca Bolletta – Ormai è il quarto anno che sono qui ad Ascoli, ho iniziato con l’Under 15 nel campionato nazionale e poi con l’Under 17 sotto età; lo scorso anno sono stato aggregato in prima squadra per poi terminare la stagione in Primavera. Ringrazio mister Sottil e mister Petrazzuolo per avermi dato la possibilità di stare in pianta stabile in prima squadra, mi trovo molto bene con entrambi, in particolare col preparatore dei portieri Petrazzuolo, con cui ho buon feeling, ha grande stima di me, mi aiuta molto, mi corregge, è molto pignolo. Poi è una fortuna allenarsi con due grandi portieri di esperienza come Leali e Guarna, mi spronano a dare sempre di più, mi aiutano e mi insegnano il mestiere”.

“Sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo – afferma Filippo Palazzino – ringrazio la società per l’opportunità, patron Pulcinelli, il direttore, il mister e i compagni di squadra che mi hanno aiutato in questo percorso che sto facendo, spero di ripagare al meglio la loro fiducia. Quando il mister mi ha convocato la prima volta a fine novembre scorso ho provato sensazioni difficili da spiegare a parole, non mi aspettavo la chiamata, ma grazie all’aiuto di mister e compagni mi sono trovato subito a mio agio. Anche quando a Terni ho saputo che avrei giocato dall’inizio, avevo tanta adrenalina, ma con l’aiuto dei compagni e del mister dal riscaldamento in poi mi sono sciolto. Dionisi mi aiuta sempre, giocando entrambi in attacco mi dà sempre consigli sui movimenti. Il patron mi è stato molto di aiuto, prima della partita con la Ternana mi ha parlato e mi ha rasserenato, mi ha detto di fare finta di giocare una partita fra amici. Il livello di una prima squadra rispetto alla Primavera è molto alto, ma sono sicuro che allenandomi ogni giorno con i più grandi si migliori in tutto e quando il mister mi chiama in causa cerco di dare sempre il massimo”.

