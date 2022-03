“Abbiamo assolutamente bisogno del vostro sostegno e del vostro calore perché voi siete unici, siete assolutamente il nostro valore aggiunto e il nostro dodicesimo uomo in campo. Io vi aspetto, in tanti, per fare tutti insieme domani una grandissima prestazione!”

ASCOLI PICENO – Ascoli-Pisa, match valido per l’11^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, è in programma mercoledì alle ore 18:30 al “Del Duca” di Ascoli Piceno.

Ad arbitrare il match sarà Valerio Marini della sezione di Roma è l’Arbitro designato per dirigere. Gli Assistenti sono Alessandro Costanzo di Orvieto e Matteo Passeri di Gubbio. Quarto Ufficiale Claudio Petrella di Viterbo, al VAR Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, AVAR Niccolò Baroni di Firenze.

Mister Sottil, alla vigilia di Ascoli-Pisa, al posto della classica conferenza stampa, ha voluto fare un appello al popolo bianconero:

“Vorrei parlare non di scelte tecnico tattiche e convocati, ma vorrei fare un appello. Non l’ho mai fatto nella mia carriera di allenatore, ma mi è venuto d’istinto, dal cuore. Faccio un appello ai nostri grandiosi tifosi, al popolo di Ascoli, che ha grande passione per questi colori ed è molto attaccato al Picchio. Vorrei fare delle considerazioni: sono arrivato l’anno scorso in una situazione molto difficile, ma consapevole che ce l’avremmo fatta, ho fatto questa scelta, ho deciso di accettare questo incarico tecnico perché credevo assolutamente nella squadra e credevo di poter centrare la salvezza. E’ stato difficile, ma ci siamo riusciti grazie alla fiducia del nostro Patron Massimo Pulcinelli, che mi ha sempre sostenuto ed è stato il mio primo tifoso, e grazie al popolo di Ascoli, che ha adottato me, i miei collaboratori, la squadra e ci ha sostenuto, incoraggiato, ci ha anche criticato, ma sempre in una maniera molto costruttiva. Ho imparato molto, sono cresciuto come uomo e come allenatore grazie proprio a loro. Quando gli ultras sono venuti al campo mai ho sentito parole così precise e lucide, questo mi ha colpito molto. Secondo me l’anno scorso grazie a tutti, grazie allo staff e soprattutto ai calciatori, grazie a tutto il team Ascoli e alla proprietà abbiamo fatto qualcosa di grandioso. Quest’anno siamo ripartiti bene, facendo un percorso di alti e bassi, ma quello che tengo a dire è che siamo qui, siamo dentro la griglia dei migliori e vogliamo starci fino alla fine.

E allora vorrei fare un appello alla gente di Ascoli, come se parlassi ai miei ragazzi prima della partita dentro allo spogliatoio:

“Ragazzi, oggi bisogna vivere il presente da protagonisti perché ormai ci siamo. Bisogna crederci, bisogna esserci. Siamo sempre noi a far accadere i risultati, a far accadere le grandi prestazioni e allora venite domani a sostenerci allo stadio, tifosi dell’Ascoli, perché insieme a voi si può raggiungere questo grande obiettivo. Abbiamo assolutamente bisogno del vostro sostegno e del vostro calore perché voi siete unici, siete assolutamente il nostro valore aggiunto e il nostro dodicesimo uomo in campo. Io vi aspetto, in tanti, per fare tutti insieme domani una grandissima prestazione!

Un abbraccio dal Mister”.

Definite anche le date di playoff e play out per la stagione in corso:

Nel corso dell’Assemblea di Lega B, è stato stabilito che il prossimo campionato s.s. 2022/23 prenderà il via sabato 13 agosto con l’open day venerdì 12, e terminerà venerdì 19 maggio 2023. Durante i campionati mondiali in Qatar, la Serie B osserverà una sosta di quasi un mese e mezzo: dalla 15^ giornata del 12 novembre, il campionato riprenderà con la 13^ giornata lunedì 26 dicembre. Saranno quattro i turni infrasettimanali.

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 13 maggio 2022 6° vs 7°

Sabato 14 maggio 2022 5° vs 8°

Semifinali (Andata e ritorno)

Martedì 17 maggio 2022 (6° 0 7° vs 3°)

Mercoledì 18 maggio 2022 (5° o 8° vs 4°)

Sabato 21 maggio 2022 (3° vs 6° o 7°)

Domenica 22 maggio 2022 (4° vs 5° o 8°)

Finale playoff (Andata e ritorno)

Giovedì 26 maggio 2022

Domenica 29 maggio 2022

