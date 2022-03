CASTEL DI LAMA – E’ il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto. Così ha deciso il Consiglio, riunitosi nel tardo pomeriggio di lunedì 14 marzo, ribadendo l’importanza del criterio di alternanza alla guida dell’Unione e del tempo di ogni mandato, che è di due anni e mezzo. Unico assente giustificato, per problemi di salute, era l’ex presidente dell’Unione, il sindaco di Colli del Tronto, Andrea Cardilli, cui sono andati i ringraziamenti di tutto il consiglio per il lavoro svolto in questi due anni e mezzo molto difficili e segnati dalla pandemia.

“Nel mandato di Cardilli è stato svolto un lavoro particolare – ha commentato il sindaco di Castorano, Graziano Fanesi – soprattutto per i servizi sociali e, nella prima fase della pandemia, sono state aiutate molte famiglie in difficoltà”.

“Ringrazio Cardilli – ha aggiunto il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochiccio – perché con lui abbiamo fatto un bel lavoro di squadra e di confronto, condividendo molte scelte sul problema del Covid”.

“Abbiamo fatto un buon lavoro anche in collaborazione con l’Ambito 23 insieme ad Appignano e a Castignano – ha, inoltre, ricordato il sindaco di Offida, Luigi Massa. “Si è ragionato in base ai bisogni dei cittadini, condividendo le progettualità, grazie anche all’apporto dell’apparato tecnico. Il bilancio è positivo”.

Queste le motivazioni che, infine, hanno portato alla scelta di Alessandro Luciani: per l’esperienza amministrativa maturata, per il proseguimento della linea già fissata, per aver creduto sempre all’ Unione come a un ente composto da un corpo e un’anima.

“Sono orgoglioso perché è un’elezione condivisa – ha concluso il sindaco di Spinetoli. “Sono anche convinto che l’Unione debba cambiare passo. Uno dei primi impegni che prenderò sarà quello di convocare giunte allargate per introdurre nuove tematiche, motivazioni e obiettivi. Oltre che dei servizi sociali, l’ente potrebbe occuparsi anche di ambiente, sanità e magari anche di turismo. Al primo consiglio daremo le nuove guide programmatiche e spero di rispondere alla vostra fiducia.”

