ASCOLI PICENO – Ottima prestazione del Picchio che batte in casa la capolista Pisa per 2 reti a 0, nel match valido per la 30^ giornata di Serie B, infrasettimanale disputata mercoledì 16 marzo alle 18.30 stadio “Del Duca”.

Il Pisa di mister D’Angelo nulla può contro gli uomini di mister Sottil e l’incontenibile capitan Dionisi che stende i toscani con una doppietta salendo a quota 112 reti in B e raggiunge al 10° posto dei bomber di tutti i tempi in cadetteria l’ex Comense e Novara Marco Romano. Il capitano scardina così la difesa pisana, il “bunker” neroazzurro con appena 22 reti subite in 29 partite. Nicolas non incassava gol da 201’, ultimo firmato Cuomo al 69’ di Pisa-Crotone 3-2 dello scorso 2 marzo.

Sono 11 i punti nelle ultime 5 gare in casa per i bianconeri, Nicola Leali festeggia anche la sua gara numero 100 con la maglia dell’Ascoli. Il suo esordio con il Picchio risale al 21 settembre 2019 in Juve Stabia–Ascoli 1-5 di serie B. Una vittoria che porta l’Ascoli a quota 49 punti in 7° posizione a soli 7 punti dalla vetta dove la Cremonese guida a 56 punti.

Vittoria del gruppo, una prestazione eccezzionale dal primo all’ultimo come chiesto da Sottil nel pre gara, grande dispendio anche per Tsajoudt che nel finale sfiora il gol, Leali è insuperabile anche se poco impegnato, Falasco e Baschirotto due mastini sulle fasce come Botteghin e Quaranta che non temono Lucca e il subentrato Torregrossa. A centrocampo Saric è maestoso nel recuperare una serie infinita di palloni, Buchel amministra e Caligara come sempre fa un lavoro di sacrificio. In avanti Ricci sempre in crescendo partita dopo partita ora è entrato nei meccanismo della squadra e Dionisi indispensabile sta recuperando la forma migliore e risulta devastante.

PAGELLE

ASCOLI (4-3-1-2)

Leali; 6.5

Baschirotto 6.5

Botteghin, 6.5

Quaranta, 6.5

Falasco 6.5 (92′ D’Orazio s.v)

Saric 7 (76′ Eramo s.v),

Buchel, 6.5

Caligara 6,5 (92′ Salvi s.v);

Ricci 6.5(76′ Maistros.v);

Tsadjout, 6,5

Dionisi 8,5 il migliore (62′ Bidaoui 6.5)

