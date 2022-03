ASCOLI PICENO – Interviste post gara mister Sottil è soddifatto della grande prestazione. Il Picchio batte in casa la capolista Pisa per 2 reti a 0, nel match valido per la 30^ giornata di Serie B.

“I ragazzi sono stati straordinati hanno giocato un gran calcio contro una formazione fortissima. Il Pisa è capolista con giocatori importanti ma loro hanno dimostrato di aver strameritato potevamo fare altri gol abbiamo giocato bene e aggressivi una delle più belle partite giocata con maturità abbiamo sempre cercato questo salto nella mentalità. Abbiamo gestito anche con i cambi. Quando si ha difronte un obiettivo importante che può cambiare le sorti di una carriera e uoi giocarti qualcosa di importante per questa società gloriosa bisogna fare prestazioni non normali. Una gara a senso unico non lo abbiamo mai fatti uscire. Il modulo? il 4-3-1-2 è il vestito che conosciamo meglio. Dionisi? E’ il nostro valore aggiunto un top bomber di questa categoria ero assolutamente sicuro che sarebbe tornato au suoi livelli, ha sofferto ma lui è un leader vero abbiamo un rapporto splendido e maturo stasera ha dimostrato quello che è. I tifosi? sono straordinari sono encomiabili, passionali speriamo e vorrei che questo stadio si riempia sempre di più e sta anoi sforderare queste prestazioni, il gruppo ci sta maturo e serio come lo staff abbiamo bisogno del loro calore in casa e fuori. Tsajoudt? Lo abbiamo voluto assolutamente è straordinario in termini di attacco e di fisicità non è lucido a volte sottoporto ma fa un lavoro straordinario per la squadra. Complimenti anche per la fase difensiva a tutti i miei ragazzi. Abbiamo lavorato molto sulla testa dei ragazzi.”

Nicola Leali, portiere dell’Ascoli calcio, oggi festeggia la sua 100esima presenza con il Picchio: “Una delle migliori partite fatte, giocavamo contro una grande squadra, e siamo stati bravi sia a livello caratteriale che tattico. Il nostro obiettivo sono i play off ma ragioniamo partita per partita. Loro creavano pericolo ma quando c’è stata la zampata di Lucca sono stato bravo a prenderla. Oggi la difesa ha concesso poco sicuramente una squadra che è molto forse in fase offensiva la linea ha lavorato molto bene dobbiamo continuare su questa squadra. Vicenza e Pordenone? Credo che sarà fondamentale fare prestazioni così tutte le squadre si giocano tanto chi sarà più ordinato vincerà le partite, dobbiamo prendere spunto dalla prestazione di oggi e migliorarla”

Federico Dionisi, il capitano bianconero match winner: “Siamo stati tutti bravi, abbiamo fatto una partita di sostanza siamo stati protagonisti e ci siamo dati una buona risposta uniti e compatti abbiamo fatto una prestazione bellissima gran risultato. I tifosi sono meravigliosi si sta creando quell’unione che sognavamo da tempo, tutti insieme verso il risultato finale. Gioire e soffrire insieme. La sofferenza sicuramente per me dopo l’infortunio mi ha fatto iniziare un periodo buio ma grazie ai compagni e il mister siamo arrivati ad una condizione buona, l’esperienza e il conoscere la categoria aiuta, la squadra ne aveva bisogno, abbiamo lottato su ogni palla e contrasto. Tsajoudt fa un lavoro importante il mister ci aveva chiesto di sfruttare le sue caratteristiche è prestante, a volte perde la lucidità. Siamo contenti quando proviamo le cose e riusciamo a farle è la più grande soddisfazione mancano 8 partite. La corsa playoff? vedo poco la classifica dobbiamo fare la corsa sui noi stessi, ci stiamo giocando qualcosa di importante e ne siamo consapevoli. Il Vicenza è un ottima squadra, anche se la classifica è difficile per loro,dobbiamo affrontarla con la loro stessa fame l’obiettivo è diverso ma noi lo vogliamo tanto dobbiamo pareggiare le motivazioni andiamo carichi e convinti”.

