ASCOLI PICENO – L’avviso del servizio di assistenza domiciliare, gestito dall’Ambito Territoriale Sociale XXII, disciplina l’accesso al servizio in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza o parziale autosufficienza con invalidità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l. 104/92, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXII (Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta).

“L’Amministrazione comunale – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – è sempre molto attenta a tutte le fragilità della nostra società. Crediamo sia fondamentale fornire i giusti strumenti alle persone per poter vivere con dignità e questo intervento è molto importante per coloro che hanno bisogno di assistenza domiciliare”. L’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, ha aggiunto: “Si tratta di una misura che va ad integrare il pacchetto di azioni a sostegno delle famiglie e delle persone non autosufficienti che stiamo portando avanti con grande determinazione, perché vogliamo affrontare le fragilità del territorio in modo propositivo, dando un aiuto concreto a chi ne ha bisogno”.

Sono individuati come destinatari dell’intervento:

– cittadini ultra sessantacinquenni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1 lett B)

– cittadini ultra sessantacinquenni in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/92

– cittadini ultra sessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili al 100% (D. Lgs. 124/98 art. 5 comma 7)

Coloro i quali sono già beneficiari del servizio non dovranno ripresentare la domanda ma solo l’attestazione Isee in corso di validità già richiesta.

Le domande, redatte su apposito modello, dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 22 Aprile 2022 alle ore 12.00 pena l’esclusione, direttamente presso il protocollo del proprio Comune di residenza oppure inviate a mezzo raccomandata A/R (in tal caso per la verifica del rispetto dei termini farà fede il timbro postale dell’Ufficio accettante) o a mezzo pec all’indirizzo istituzionale del Comune di Residenza. Fatti salvi i casi di esenzione, gli utenti dei servizi partecipano alla spesa la cui quota di compartecipazione sarà proporzionata al reddito Isee del nucleo familiare. La modulistica relativa alla domanda è disponibile presso i seguenti uffici/servizi:

– Uffici di Promozione Sociale e Servizi Sociali dei Comuni di: Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

