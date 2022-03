Da un’idea di Giorgio Rossi, ispirato alla visione di fantastica del grande scrittore per ragazzi, il 20 marzo, alle ore 17,30, andrà in scena, presso il teatro dei Filarmonici, lo spettacolo “Esercizi di fantastica”.

ASCOLI PICENO – Ispirato all’ideale di Fantastica del celebre scrittore Gianni Rodari, andrà in scena, domenica 20 marzo, alle ore 17,30, presso il teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, lo spettacolo “Esercizi di fantastica”, prodotto dall’associazione “Sosta Palmizi”, con il contributo di Mibact e Regione Toscana e con il sostegno di Armunia.

Vincitore del premio della Giuria e del premio del pubblico del “Vimercate Ragazzi Festival 2021”, questo spettacolo, nato da un’idea di Giorgio Rossi e creato da Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti e Giorgio Rossi, è consigliato ai bambini dai quattro anni in su e vedrà sul palco gli attori Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti, che regaleranno al pubblico, attraverso il linguaggio della danza e del movimento, una storia che, in un crescendo di emozioni e di peripezie, porterà i protagonisti a riscoprire l’enorme potere della fantasia, che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre nuovo, inaspettato e straordinario.

Una casa grigia e tre personaggi grigi, annoiati e obnubilati dal mezzo tecnologico, si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito; i loro occhi sono sempre rivolti agli schermi, ma, quando compare una farfalla, un elemento inaspettato nella loro vita monotona e scialba, il loro sguardo si sposterà finalmente altrove e la casa diventerà teatro di nuove avventure e trasformazioni, in cui la forza dell’immaginazione giocherà un ruolo determinante per liberare i corpi e le menti.

Un mondo surreale quello messo in scena in “Esercizi di Fantastica”, in cui la fantasia sembra avere una sua logica, che si contrappone alla Logica stessa, uscendone vincitrice, e dove il movimento e la danza si caricano di un’energia organica giocosa, auto ironica e commovente, che sa incantare e travolgere.

Giorgio Rossi ha imparato l’arte scenica‚ sia come allievo che come interprete, da maestri come Kantor, Brook, Bausch, Carlson e ha collaborato con tantissimi artisti in diversi campi. Nel 1984 ha co-fondato la “Sosta Palmizi”, con la quale hanno lavorato oltre quattrocento danzatori e non. Con i suoi spettacoli‚ che hanno superato le 1500 repliche, sta girando il mondo, grazie all’universalità dell’arte poetica del movimento. Svariate le sue esperienze artistiche sia per la televisione che per il teatro.

