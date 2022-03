Per il trentesimo anniversario dalla sua fondazione, il Servizio di Emergenza Territoriale del 118 ha proposto l’illuminazione con il colore blu dei punti più rappresentativi delle principali città marchigiane

ASCOLI PICENO – La celebrazione del trentennale dalla fondazione del Servizio di Emergenza Territoriale del 118 ha visto coinvolte molte delle principali città marchigiane.

Per questa ricorrenza la direzione Asur ha proposto ai sindaci dei comuni in cui sono presenti le centrali operative del 118 (Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno), l’illuminazione della sede municipale o di un altro monumento rappresentativo con il colore blu, in occasione del fine settimana dal 18 al 20 marzo.

La proposta è stata accolta con favore dai sindaci delle città coinvolte, nello specifico Ascoli Piceno ha scelto la Torre dei Capitani del Palazzo del Popolo per aderire all’iniziativa.

Il colore blu è da sempre stato il colore rappresentativo del Pronto Soccorso, non a caso è stato scelto come elemento principale per promuovere questo importante anniversario.

