ASCOLI PICENO – Allo Stadio “Menti” di Vicenza i bianconeri, nella gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie B escono sconfitti con per due reti a zero, tutte nel finale di Zonta una sfortunata autorete di Bellusci.

Le parole dei protagonisti

Il tecnico dei bianconeri, Andrea Sottil: “Sapevamo che era difficile così è stato non parlo degli assenti. Abbiamo sbagliato tanto poco precisi, l’occasione clamorosa con Dionisi non abbiamo segnato anche Iliev di testa e poi abbiamo preso due gol che si potevano evitare, complimenti al Vicenza anche se chi è entrato ha cercato di dare dinamicità ci siamo anche riusciti sotto il profilo dell’impegno non posso dire niente ai ragazzi. Pensiamo al Pordenone dopo la sosta. Il Vicenza come ho detto nel pre gara ha calciatori importanti per questa categoria, partita molto maschia non bella tecnicamente potevamo fare meglio però dobbiamo accettare il risultato. La sosta? si come tutte le squadre quando si gioca con questa frequenza è difficile ci servono questi 15 giorni per dare una rinfrescata a livello atletico e prepararci per il Pordenone. La classifica? c’è tanto rammarico per non aver agganciato il sesto posto ognuno ha il suo obiettivo abbiamo cercato di rispondere colpo su colpo non cambia niente ma a livello di impegno ce lo siamo detti prima della partita e lo hanno dato.”

Il portiere del Picchio, Nicola Leali: “Il rigore? Non lo ho rivisto sinceramente mi faceva piacere aver parato il rigore finoa all’85esimo poi però abbiamo perso e la cosa importante è la sconfitta. Rispetto all’ultima uscita col Pisa abbiamo rischiato di più abbiamo però creato le nostre occasioni e abbiamo avuto l’opportunità di andare in vantaggio peccato non aver fatto punti”

Il centrocampista bianconero, Fabrizio Caligara: ” C’è tanto rammarico perchè sapevamo l’importanza di questa partità sapevamo che ci poteva dare quello step che ci manca abbiamo perso negli ultimi 10 minuti, ma ci toglieremo tante soddisfazioni. Classifica invariata potevamo raggiungere il sesto posto ma l’obiettivo è arrivare ai play off e a fine stagione vederemo. La sosta è utile è la prima volta che in un mese e mezzo giochiamo tanto fortunatamente arriva la sosta per mettere benzina e fare il rush finale.”

CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE

