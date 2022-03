ASCOLI PICENO – Si è svolta nella mattinata di oggi 21 marzo la presentazione della partita di calcio tra Italia e Germania Under 20 in programma giovedì 24 marzo alle ore 17 allo stadio “Del Duca”.

L’ingresso alla gara, penultima giornata del “Torneo 8 Nazioni” in cui gli azzurrini sono secondi ad un punto dai tedeschi, sarà ad ingresso gratuito previa presentazione di un titolo di accesso reperibile tramite il circuito Vivaticket (www.vivaticket.it).

“Siamo molto contenti di ospitare la Nazionale Under 20 – le parole del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti – Ad Ascoli c’è una tradizione calcistica importante, con l’Ascoli Calcio c’è un rapporto straordinario. Quando ci è stato proposto abbiamo deciso in poche ore di aderire, spero che tutti i cittadini, ed in particolare i bambini, possano partecipare. Spero che questo sia l’inizio del ritorno dei grandi eventi in città, stiamo lavorando per far partire il prima possibile i lavori per la nuova curva sud, che ospiterà anche un’area museale. Ascoli si conferma la capitale delle Marche a livello calcistico, ringrazio la Federazione per la scelta di venire nella nostra città, magari è l’inizio si una nuova partnership. Speriamo di portare fortuna agli Azzurri”.

“Giovedì prossimo il ‘Del Duca‘ ospiterà la sfida tra Italia e Germania Under 20 – dichiara l’assessore regionale Giorgia Latini – Ascoli e le Marche tornano così a brillare sul palcoscenico. E’ un appuntamento importante per tutti, darà lustro e visibilità a tutto il territorio. E’ un bellissimo risultato per la nostra regione: sarà un altro motivo di orgoglio”.

“Stiamo cercando di portare avanti le iniziative sullo sport su tre direttrici – chiosa Nico Stallone, assessore comunale allo sport – Promozione giovanile, impiantistica e grandi eventi. Abbiamo avuto il passaggio del Giro d’Italia e della Tirreno-Adriatica di ciclismo, prima ancora il sorteggio della Serie B. Spero che la Nazionale si trovi talmente bene da ritornare; si fermeranno per tutta la settimana nel centro di Ascoli, dormendo e mangiando qui allenandosi al Picchio Village. Abbiamo coinvolto tutte le società sportive e le scuole della Vallata, saranno qui ad applaudire gli azzurri”.

“Ringrazio sindaco ed assessore per la solita disponibilità – afferma il direttore generale dell’Ascoli Calcio Claudio Tanzi – Abbiamo accolto con grande gioia la comunicazione della Federazione, è un segnale per la città, chi non è di Ascoli magari non conosce quanto sia grande il legame con la squadra di calcio. Stiamo portando avanti varie manifestazioni culturali, pensiamo che il calcio possa fare cultura ed aggregazione. Spero che questo sia il preludio ad altre manifestazioni anche non calcistiche, lo stadio ha bisogno di più vita oltre alle due partite mensili”.

“Grazie per l’accoglienza, siamo molto soddisfatti della scelta di venire qua – le dichiarazioni del capo delegazione Evaristo Beccalossi – Personalmente con Ascoli ho un rapporto antico, ci ho giocato contro tante volte con l’Inter. Mi piace molto l’ambiente, sono sicuro che avremo il sostegno di tutti”.

“Questo è un torneo importante e prestigioso – il pensiero del Ct Alberto Bollini – La Nazionale Under 20 ha un mondiale a cui partecipano tutte i paesi; siamo l’anticamera dell’Under 21, 3 ragazzi che sono qui hanno già avuto una chiamata. Lo stato d’animo è molto buono: maglia azzurra, giocatori e staff sono un tutt’uno. Veniamo da una vittoria importante (7-0 contro la Romania) ma ci sono stati anche momenti di difficoltà ma anche grazie a queste i nostri giovani possono migliorare”.

“E’ un grande onore far parte della Nazionale – conclude l’attaccante del Catania Luca Moro, attuale capocannoniere della Serie C – Penso che ognuno dei miei compagni si sia emozionato ricevendo la chiamata. Siamo un bel gruppo, anche se cambiano i giocatori nascono belle amicizie”.

