Si sono chiusi sabato 11 marzo i bandi del Festival “Note in Radio” con le commissioni di esperti che ora sono al lavoro per stabilire quali saranno gli interpreti ed i brani ammessi in gara alla terza edizione della manifestazione canora. Complessivamente sono state ben 99 le composizioni arrivate e che saranno giudicate.

Proprio tra i giudici va registrata una grande novità; quest’anno infatti anche una rappresentanza di bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni dell’Istituto Comprensivo Borgo Solestà-Cantalamessa di Ascoli Piceno si è cimentata nel difficile compito di esprimere un parere sulle opere pervenute.

Il Festival, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno è organizzato dall’associazione NIR APS, in particolare dagli autori Samantha Olivieri e Riccardo Lasero, ed è rivolto a cantanti dai 5 ai 10 anni (Categoria Bambini), dagli 11 ai 16 anni (Categoria Ragazzi) e autori professionisti e non.

I giovani artisti che supereranno le selezioni avranno la possibilità di esibirsi con una canzone inedita il 31 ottobre 2022 sul palco dello splendido teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno e di sentire la propria voce e la propria canzone nella trasmissione radiofonica legata al festival.

Per informazioni: www.noteinradio.it

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.