La donazione rientra in un progetto Lion di forte impatto ambientale intitolato ‘Tre alberi per salvare il pianeta

ASCOLIPICENO- Il Lions Club Ascoli Piceno Urbs Turrita, da sempre sensibile ad attività benefiche ed umanitarie, ha donato il 24 marzo, 20 piante di oliva tenera ascolana ai ragazzi de ‘L’Orto di Paolo’, centro diurno socio-educativo riabilitativo per persone con autismo alla presenza del Presidente di club, Antonella Rozzi, del GST di Zona, Ercole Velenosi, e del Presidente di Zona B Distretto 108A, Maria Elma Grelli.

La donazione rientra in un progetto Lion di forte impatto ambientale intitolato ‘Tre alberi per salvare il pianeta‘, che propone ai 1356 club Lions italiani di piantare tre alberi a socio nel corso di diversi anni, in modo da rendere i nostri territori più vivibili, prevenendo dissesti idrogeologici, e assorbendo CO2. La donazione di ulivi permetterà ai ragazzi de ‘L’Orto di Paolo’ di incrementare le attività del centro, anche a livello economico, incentivando la loro produzione di olio di oliva accanto ad un altro progetto produttivo che vede già impegnati gli ospiti del centro diurno gestito dalla Cooperativa sociale Pa.Ge.F.Ha: la vendemmia solidale in collaborazione con l’Azienda Velenosi Vini di Ercole Velenosi.

Quest’ultimo progetto ha coinvolto e continuerà a coinvolgere i ragazzi nella produzione di Falerio doc e Marche IGT Rosso, nonché nella realizzazione dell’etichetta delle bottiglie.

Tutti i proventi vengono devoluti alla struttura al fine di sviluppare nuove idee e progetti di inclusione.

Alla consegna delle piante di ulivo, oltre all’agronomo Stefano Citeroni, erano presenti il presidente Mirko Loreti, la coordinatrice Sabina Giannini e tra le autorità l’Assessore ai Servizi sociali del Comune, Massimiliano Brugni. Dopo aver piantato alcuni alberi si è svolta una merenda offerta dal Lions Club Ascoli Piceno Urbs Turrita a tutti i partecipanti, ai ragazzi del centro e alle autorità lionistiche e istituzionali presenti. L’iniziativa fa parte delle tante intraprese a livello internazionale per festeggiare il Lions day il prossimo 24 aprile.

