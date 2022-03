ASCOLI PICENO – Più di cento persone di ogni età, giunte da varie città dell’ Umbria, dell’ Abruzzo e delle Marche, hanno partecipato oggi, domenica 27 marzo, ad “Ascoli e Dante: personaggi, luoghi e aneddoti”, iniziativa organizzata e curata dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps in prossimità della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, che si celebra in Italia ogni 25 marzo, data che corrisponde al giorno del 1300 in cui, per tradizione, Dante si perde nella “selva oscura”.

Il tour culturale, che è partito alle 9,30 dalla cattedrale di Sant’Emidio, è stato condotto dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori, che ha mostrato vari luoghi, edifici e monumenti della città, come piazza Arringo, il giardino interno del municipio, la chiesa di Santa Croce ai templari in via Dino Angelini, piazza San Tommaso, piazza del Popolo, piazza Matteotti e la Cartiera Papale. La guida ha, inoltre, illustrato il legame di Dante con Cecco d’Ascoli e con la famiglia Malaspina, facendo cenni sia alla vita di Dante che alla Divina Commedia.





