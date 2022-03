ASCOLI PICENO – Il prossimo tour culturale ad Ascoli ,“I piceni e le origini di Ascoli”, nell’ambito dell’iniziativa “Camminata dei musei”, organizzata dall’ U.S. Acli provinciale, si svolgerà il 3 aprile con partenza da Piazza Matteotti alle 9,30.

Il tour culturale è gratuito con visita guidata al Museo Pimu – Museo Picenworld in corso Vittorio Emanuele, seguito da un itinerario cittadino dedicato ai Piceni e alle origini della città di Ascoli. Il progetto “Camminata dei musei”, avviato nel 2015 e giunto all’ottava edizione, vuole promuovere il movimento e la fruizione dei musei, abbinando la promozione dell’attività fisica alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio. Nel corso di queste otto edizioni, sono state ben 47 le iniziative realizzate nel territorio delle province di Ascoli Piceno e Macerata, iniziative che hanno registrato oltre 1500 presenze di persone di ogni età. L’evento si svolge anche a pochi giorni di distanza dalla “Giornata mondiale dell’attività fisica” in programma il 6 aprile per promuovere uno stile di vita attivo e la pratica di regolare attività fisica in tutta la popolazione e in ogni fascia di età.

Per poter partecipare è obbligatoria la prenotazione, inviando un messaggio entro il 31 marzo al numero: 393 9365509 indicando la data della camminata e il nome e il cognome di chi partecipa.

E’ previsto un massimo di 90 partecipanti.

