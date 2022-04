ASCOLI PICENO -Tornano gli appuntamenti di “Esplorazioni Picene“, progetto finanziato dalla Regione Marche con bando Por Marche Fesr 2014/2020 – asse 8 intervento 23.1.2 come sostegno all’ innovazione e all’aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo – area sisma.

“Esplorazioni Picene” è un festival itinerante, nato dalla sinergia tra alcuni enti e professionisti locali con l’intento di promuovere il territorio piceno e le sue eccellenze, che vuole valorizzare le attrazioni culturali e i prodotti tradizionali del territorio attraverso una serie di eventi. Capofila del progetto è la Compagnia dei Folli, affiancata da La Casa di Asterione, Luberti Bus, Sydonia Production, Gemme dei Sibillini, Bim Tronto, Mete Picene e i comuni coinvolti. Quattro gli appuntamenti previsti per la primavera, che si svolgeranno a Montedinove, Force, Montemonaco e Comunanza.

Il primo appuntamento è con “Storie di rame e racconti di mele”, che sabato 9 aprile farà tappa a Montedinove e domenica 10 aprile a Force. Sabato, dalle ore 11,00, presso l’azienda agricola Le Vigne di Clementina Fabi sarà possibile degustare le prelibatezze del luogo prima di partecipare al mini-convegno “Gemme dei Sibillini: ipereccellenza e unicità per un futuro di innovazione produttiva e turistica del territorio”. Questo primo evento sarà a cura dell’Associazione Gemme dei Sibillini, una rete di micro realtà del territorio che raccoglie artigiani e produttori agroalimentari che si distinguono per aver sviluppato un prodotto originale e non replicato sul territorio. Per informazioni e prenotazioni: www. esplorazionipicene.it

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17,00, a cura di La Casa di Asterione, sarà possibile partecipare a “Silent Emotion”, una passeggiata sonora, un viaggio emozionale e sensoriale da ascoltare alla scoperta di storie perdute, simboli nascosti, rituali e mitologie. Il tema di questa passeggiata è il ver Sacrum, la venuta dei piceni ad Ascoli. Alla fine della passeggiata si visiterà il museo dei piceni di Montedinove. Ad accompagnare l’evento ci saranno le “Facce da Museo“, i ragazzi di La Casa di Asterione. L’evento è adatto a famiglie e bambini dai sei anni. Per informazioni e prenotazione obbligatoria contattare (anche su WhatsApp o Telegram): Davide 340 2347412. Alle ore 19,00, presso Piazza Del Duca, avrà luogo uno spettacolo di trampoli, luci, proiezioni, danze e duelli a cura della Compagnia dei Folli. Per prenotazioni: www.esplorazionipicene.it

Domenica 10 aprile, l’appuntamento di “Esplorazioni Picene” è a Force con “Storie di rame”, una giornata dedicata alla scoperta del metallo con la collaborazione del Museo del Ramai di Force. Alle ore 10,00, i bambini dai tre ai dodici anni, potranno partecipare a Cu quadro, laboratorio artistico/manipolativo sul rame, che li guiderà alla scoperta di un materiale poco conosciuto, tra osservazione e sperimentazione. Un modo per fare esperienza attraverso un percorso immersivo e pratico. Per i genitori che accompagnano i bambini è prevista una visita con guida turistica al paese di Force. Per informazioni e prenotazione obbligatoria contattare (anche su WhatsApp o Telegram): Davide 340 2347412. Alle ore 19,00, presso Piazza Vittorio Emanuele II, andrà in scena uno spettacolo della Compagnia dei Folli con trampoli e proiezioni. Per prenotazioni: www.esplorazionipicene.it

Tutti gli eventi sono gratuiti ma necessitano di prenotazione sul sito: www.esplorazionipicene.it.

I prossimi appuntamenti saranno: domenica 24 aprile a Montemonaco e lunedì 25 aprile a Comunanza.

