ASCOLI PICENO – Una targa permanente ricorderà, all’interno del Caffè Meletti di Ascoli, il pittore ascolano Dante Fazzini , che all’interno dello storico locale di piazza del Popolo, in due occasioni, nel 2005 e nel 2018, aveva dipinto, dal vivo, i ritratti di tanti personaggi del capoluogo piceno.

«Dante Fazzini – ha dichiarato il presidente Carducci – amava dipingere qui. Si sentiva ispirato, al Caffè Meletti, che è diventato anche luogo d’arte al servizio dei cittadini. Con lui ho provato quel senso di appartenenza, a queste stanze, a questa città, che come Cda non smetteremo di voler trasmettere all’esterno. Con una targa lo ricorderemo per sempre».