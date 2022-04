Appuntamento martedì 5 aprile con la Form, insieme alla violinista Alexandra Tirsu, diretti da Alessandro Bonato. In programma il Concerto per violino e la Quarta Sinfonia

ASCOLI PICENO – «L’introduzione contiene il germe di tutta la sinfonia, è il fato, la potenza del destino».

Sono le parole di Pëtr Il’ič Čajkovskij riferite alla sua maestosa Sinfonia n. 4 in fa minore, op. 36, “piatto” principale del prossimo programma dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, dal titolo Čajkovskij 4.

Sul palco con la Form (Fondazione Orchestra Regionale delle Marche), domani 5 aprile al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno alle ore 21, il suo Direttore Principale, Alessandro Bonato, e la giovane violinista di talento Alexandra Tirsu, insieme per questo concerto monografico dedicato al grande compositore russo, massimo interprete della cultura musicale russo-europea di fine Ottocento.

In programma due tra le opere più celebri e amate del compositore: il Concerto per violino e orchestra in re magg., op. 35 e la Quarta Sinfonia. La prima opera, composta nel periodo più fecondo della creatività del compositore (1878), è caratterizzata da un virtuosismo trascendentale, una grande energia, una calda, sincera espressività che, uscendo dagli schemi classici, riflettono coraggiosamente, senza reticenze, tutta la folle contraddittorietà dell’esistenza.

La Quarta Sinfonia è un vero e proprio “autoritratto in musica” dell’autore, realizzato con l’impiego di una tavolozza orchestrale di eccezionale ricchezza che ne tratteggia al vivo le aspirazioni, gli amori vissuti e sognati, le cadute negli abissi della disperazione, le folli risalite verso la felicità. È stata composta tra la fine del 1876 e l’inizio del 1878, periodo denso di avvenimenti contrastanti per Čajkovskij.

Alexandra Tirsu, considerata una delle migliori interpreti della sua generazione, è vincitrice nel 2021 dell’importante concorso internazionale Ard Competition. Alessandro Bonato ha al suo attivo un’esperienza da musicista che lo pone tra i giovani emergenti dell’attuale panorama musicale italiano, vincitore del 3° premio assoluto alla The Nicolai Malko Competition for young conductors 2018 (unico italiano selezionato su 566 candidati e il più giovane di tutta la competizione).

Il concerto è realizzato in collaborazione con Amat e Società Filarmonica Ascolana. Biglietti da 12 a 15 euro, per gli studenti 4 euro, in vendita anche online su vivaticket.com.

Info biglietteria: tel. 0736-298770, [email protected].

