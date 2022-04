ASCOLI PICENO – È ufficialmente aperto il nuovo Bando di Concorso per Compagnie Teatrali Amatoriali per la XV Edizione di Ascolinscena, rassegna che dal 2007 si svolge ad Ascoli Piceno su iniziativa di Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la collaborazione della Compagnia dei Folli.

Ad appena due mesi dalla chiusura dell’ultima edizione, gli organizzatori hanno deciso di aprire il bando di concorso per il nuovo cartellone di Ascolinscena che raggiungerà il traguardo della quindicesima annualità.

Nonostante i timori e le precauzioni adottate, la scorsa edizione è stata un vero successo di critica e presenze che ha visto confermati i numeri di abbonati delle edizioni precedenti la pandemia. Per queste ragioni, gli organizzatori hanno subito stilato un nuovo bando che sta ora circolando tra le compagnie amatoriali di tutta Italia. Testi inediti, opere conosciute o nuovi allestimenti, commedie in lingua o in dialetto, sono tante le caratteristiche degli spettacoli che possono essere presentati per la selezione di Ascolinscena.

La rassegna si svolgerà da ottobre 2022 a febbraio 2023 presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno.

Il Concorso è riservato a compagnie teatrali amatoriali che possono presentare uno o più lavori, editi o inediti, iscrivendosi sul sito www.palafolli.it ed inviando un video completo del proprio lavoro. Requisito indispensabile per l’iscrizione è il genere di spettacolo: commedie, testi brillanti, musical o commedie musicali purché comico-brillanti.

Ascolinscena è un concorso distinto in due fasi: la prima, che si è aperta in questi giorni, prevede la raccolta e la successiva selezione degli spettacoli, la seconda è quella che si svolgerà con la messa in scena delle commedie selezionate e che andranno a costituire il cartellone della Rassegna Ascolinscena 2022-2023. E tra gli spettacoli selezionati una giuria ed il pubblico abbonato decreteranno i vincitori.

La XV Edizione di Ascolinscena è caratterizzata dall’aumento del rimborso spese che sarà riconosciuto ad ogni compagnia in cartellone e la decisione di ripristinare il Premio in denaro per la compagnia vincitrice del Miglior Spettacolo.

Anche quest’anno torna l’abbinamento del concorso Ascolinscena con “Avis in Corto”, realizzato con l’Avis Provinciale di Ascoli Piceno. È un concorso riservato a corti teatrali che saranno messi in scena durante la Serata di Premiazione. I corti selezionati saranno votati dal pubblico presente che assegnerà la Goccia d’Oro, d’Argento e di Bronzo.

Il gemellaggio tra i due concorsi vuole essere l’occasione per diffondere la cultura della donazione di sangue come stile di vita, altruismo e sensibilità verso chi ha bisogno del nostro gesto.

La scadenza di bandi di Ascolinscena ed Avis In Corto è fissata a domenica 31 luglio 2022.

Tutte le informazioni sono presenti sul sito www.palafolli.it dove è possibile scaricare anche la scheda di iscrizione e conoscere tutti i dettagli del bando.

È possibile anche scrivere a [email protected] oppure telefonare allo 0736-35.22.11

