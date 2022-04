Nel frattempo si era portato in zona l’eliambulanza il quale ha provveduto al trasporto dell’infortunato presso il pronto soccorso dell’ospedale Torrette

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 6 aprile, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi per soccorrere un ciclista che, in compagnia di altri , stava percorrendo il sentiero Dell’Asso nel territorio tra Colle San Marco e Colle San Giacomo.

Per cause da accertare l’uomo perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente lungo il sentiero. La squadra di Ascoli Piceno in collaborazione con i sanitari del 118 ed il personale del Soccorso Alpino hanno raggiunto il giovane fornendogli le prime cure.

Nel frattempo si era portato in zona l’eliambulanza il quale ha provveduto al trasporto dell’infortunato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona.

