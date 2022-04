L’Amministrazione Comunale ha presentato alla cittadinanza il progetto preliminare per la realizzazione della rotatoria nella zona industriale di Monsampolo, si tratta di un intervento strategico indispensabile per la viabilità del Piceno.

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Nel corso di una consultazione pubblica tenutasi martedì 5 aprile, l’Amministrazione Comunale ha presentato alla cittadinanza il progetto preliminare per la realizzazione della rotatoria nella zona industriale di Monsampolo, tra via Degli Amori-Stella (via Colombo) e via Degli Agglomerati Industriali (via Del Lavoro).

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera, che oltre alla rotatoria prevede una nuova viabilità parallela a via Colombo e e il completo rifacimento di via Degli Agglomerati Industriali, è di circa 1,5 milioni di euro.

Di questa cifra un milione sarà a carico della Regione Marche, mentre il resto dell’importo sarà suddiviso tra il Comune di Monsampolo, quello di Monteprandone e il Piceno Consid.

Il sindaco di Monteprandone Massimo Narcisi ha commentato così l’iniziativa: “La zona industriale di Monsampolo è una delle più importanti di tutto il Piceno e la realizzazione di questa rotatoria costituisce un intervento strategico per migliorarne la viabilità. Per arrivare a questo punto è stato necessario un percorso lungo e faticoso che, dopo lunghe attese e false partenze, vedrà finalmente l’opera realizzata entro il 2023“.

