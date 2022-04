ASCOLI PICENO – La Cna Picena informa che nelle prossime settimane, in collaborazione con il confidi Uni.Co, le imprese del territorio potranno contare su due agevolazioni promosse a livello nazionale e dedicate al sostegno e allo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e femminile.

A cominciare da “On-Nuove imprese a tasso zero”, lo sportello rifinanziato dal Ministero dello Sviluppo economico che grazie alla legge di bilancio 2022 contribuirà a distribuire risorse per 150 milioni di euro nel triennio 2022-2024.

L’incentivo si rivolge alle micro e piccole imprese composte per almeno il 51% da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età. Possono accedere al finanziamento sia le imprese costituite entro i cinque anni precedenti, sia le persone fisiche che intendono avviare un’attività, con l’impegno a produrre la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni.

Le imprese possono richiedere il finanziamento per progetti di investimento finalizzati a realizzare nuove iniziative oppure per ampliare, diversificare o trasformare le attività esistenti nei settori manifatturiero, commercio, turismo e servizi.

Le agevolazioni in questione prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto che non può superare il limite del 20% della spesa ammissibile. Lo sportello resterà aperto fino a esaurimento risorse. Restano invariati i requisiti di accesso e le modalità di presentazione della domanda, per cui è previsto l’utilizzo della piattaforma di Invitalia.

A partire da maggio, inoltre, sarà possibile accedere alla procedura valutativa a sportello prevista per il Fondo impresa femminile, la misura promossa con l’obiettivo di incentivare le donne ad avviare e consolidare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

Oltre ai circa 40 milioni di euro già stanziati nell’ambito della legge di bilancio 2021, il Fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse relative al Pnrr, per un pacchetto complessivo da 193.800.000 euro a disposizione delle aziende rosa del territorio nazionale.

A partire da giovedì 5 maggio sarà possibile compilare le domande relative all’avvio di nuove imprese al femminile o costituite da meno di 12 mesi, mentre per lo sviluppo di aziende costituite da oltre 12 mesi la compilazione delle domande è in programma a partire da martedì 24 maggio.

Anche in questo caso gli sportelli online per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Per ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione e presentazione delle domande è possibile rivolgersi agli uffici Cna e Uni.Co. di Ascoli (viale Indipendenza, 42) e San Benedetto (via Nazario Sauro, 162).

