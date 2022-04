APPIGNANO DEL TRONTO – Proseguono gli eventi organizzati dal comune di Appignano del Tronto in collaborazione con l’artista Marisa Korzeniecki nell’ambito della mostra “Donne combattenti”. Sabato 9 aprile, alle ore 18,00, presso il teatro S.a.l.e., sarà ospite il professore Antonio D’Isidoro dell’Università degli Studi di Macerata, che parlerà del romanzo “Artemisia” della scrittrice e critica Anna Banti.

“Una studiosa interessata alla critica, alla storia dell’arte, al cinema nonché guida culturale e scrittrice che privilegia come materia narrativa la donna. La donna di tutti i tempi, a cominciare da se stessa. Infatti, attraverso Artemisia Gentileschi, si racconta e raccoglie la coraggiosa sfida della pittrice seicentesca a voler dipingere in un periodo in cui era prerogativa solo degli uomini a voler riscattare un destino di silenzio e di anonimità- ha dichiarato il professore Antonio D’Isidoro.

Donna e pittrice dallo stile drammatico, Artemisia Gentileschi, una delle “Donne combattenti” raffigurate da Marisa Korzeniecki nella sua mostra, che resterà in esposizione presso la Sala Hub del Comune di Appignano del Tronto fino al 26 maggio, fu una rarità nel panorama artistico del Seicento. Sminuita nel talento a causa delle sue vicende personali e dello stupro subito, riuscì, con grinta e determinazione, a ritagliarsi un posto importante nel mondo degli artisti del suo tempo, dominato unicamente da uomini.

L’evento è gratuito con obbligo di green pass rafforzato, prenotazione e mascherina ffp2.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

– chiamare lo 0736 817701 (orari ufficio)

– inviare una mail a: [email protected]

– link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-non-potro-piu-liberarmi-di-artemisia-incontro-con-

il-professore-antonio-310346152697

