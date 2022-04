OFFIDA – Conclusa la riqualificazione dello spazio pubblico pavimentato del “Parco della Luna”. Viene restituito alla città un luogo della memoria ora esteticamente e funzionalmente collegato al Viale IV Novembre.

I lavori hanno interessato la pavimentazione, l’impianto di irrigazione delle aiuole verdi e quello di pubblica illuminazione a led che è stato così adeguato a quello presente sul viale.

È inoltre in avanzata fase di redazione anche il progetto di riqualificazione dello spazio verde del medesimo parco, che l’Amministrazione ha inserito – come già anticipato – nei programmi di rigenerazione urbana finanziati dai fondi complementari PNRR Sisma e che prevede lavori in tutta Via Repubblica.

“Un altro obiettivo raggiunto – conclude il Sindaco Luigi Massa – un’operazione che rende più bella la nostra città. Andiamo sempre avanti con costanza, pazienza e determinazione!”

