ASCOLI PICENO – Prenderanno il via martedì 19 aprile le lezioni e partite libere di scacchi che si svolgeranno presso il Circolo Acli Centro socio-culturale Tofare Aps in via Agrigento (angolo Via Napoli).

L’iniziativa è organizzata da A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani e dal Centro socio-culturale Tofare Aps, in collaborazione con Acli Provinciali di Ascoli Piceno, Club Scacchi Offida e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.

La partecipazione all’iniziativa, che si svolgerà ogni martedì dal 19 aprile al 10 maggio dalle ore 17 alle ore 19, è gratuita ma occorre pre-iscriversi al numero 3442229927.

La serie di lezioni e partite libere di scacchi, aperte a cittadini di ogni età, rientra nell’ambito del progetto “Laboratori intergenerazionali del gioco degli scacchi”.

Ci sono tanti buoni motivi per imparare a giocare a scacchi a ogni età.

“Gli scacchi – dicono i promotori dell’iniziativa – sono un gioco universale e adatto a bambini e adulti di ogni età. Sviluppano le doti di perseveranza ed aiutano ad acquisire buoni riflessi. Giocare a scacchi allena la mente, favorisce la concentrazione, stimola il pensiero logico, fa appello alla creatività, sviluppa la capacità di riflessione, aumenta la fiducia in se stessi, infonde la motivazione per superare i propri limiti ed insegna ad avere pazienza.

