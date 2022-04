COLLI DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 14 aprile, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi in località Villa San Giuseppe, nel comune di Colli del Tronto per soccorrere un automobilista la cui autovettura era finita all’interno di un fossato limitrofo ad una strada comunale. La squadra di Ascoli Piceno con l’ausilio dell’autogrù ha provveduto a recuperare l’auto ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.

Dal Comando VF di Ascoli Piceno

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.