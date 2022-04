ASCOLI PICENO – Lo strumento è stato consegnato dalla referente AIRP Marche Signora Marina Demaria in presenza del Direttore Direzione Medica AV5, Dott. Giancarlo Viviani, anche in rappresentanza della Direzione di Area Vasta, e sarà parte integrante delle attività cliniche generali per lo studio delle nefropatie ed in particolare per supportare le attività di studio e inquadramento diagnostico delle patologie cistiche renali a cui è dedicato l’ambulatorio del Rene Policistico attivo da circa 3 anni presso il nostro Presidio Ospedaliero al servizio dell’AV5 e di tutta la Regione.

L’ambulatorio, gestito dalla D.ssa Rosaria Polci è nato dall’esigenza di offrire un punto di riferimento ai pazienti che necessitano inquadramento diagnostico e percorsi facilitati per accedere alle cure multidisciplinari che prevedono l’intervento di diversi specialisti.

La malattia del rene policistico infatti è un disturbo ereditario in cui si formano numerose cisti non solo nei reni determinando insufficienza renale cronica, ma anche in altri organi (fegato, pancreas, milza, ovaio) e i sintomi coinvolgono il cuore (valvulopatie, ipertensione), intestino (diverticoli) e la formazione di aneurismi intracranici.

L’Equipe medica e tutto il personale sanitario della UOC Nefrologia e Dialisi, diretta dal Direttore Dr. Giuseppe Fioravanti, con coordinatori infermieristici Dr.ssa Cinzia Fiori, Dr. Andrea Fantuzi e Dr.ssa Daniela Narcisi, contribuisce con dedizione alla realizzazione del lungo percorso di cura e supporto dei pazienti e delle loro famiglie dalla diagnosi, alle terapie sostitutive.

Si ringrazia sentitamente la Presidente AIRP Luisa Sternfeld, è dalla sua sensibilità che nasce la Onlus da anni impegnata nella Prevenzione, Informazione e Divulgazione della malattia e soprattutto al sostegno della Ricerca Scientifica sul Rene Policistico. (www.renepolicistico.it).

