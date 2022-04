ASCOLI PICENO – Ordinanza n. 238 del 15/04/2022 – Regolamentazione della circolazione in via della Rimembranza per lo svolgimento dei lavori di riparazione di una condotta idrica.

La presente ordinanza annulla e sostituisce a tutti gli effetti la precedente O.D. n.233 del 14/04/2022 in quanto conteneva erronea indicazione sulla strada effettivamente interessata alle opere e ai conseguenti provvedimenti.

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 238 del 15 aprile 2022 l’Amministrazione comunale dispone di istituire in Via della Rimembranza, per il periodo dal 19 al 22 aprile 2022 con orario 0-24 per tutti gli utenti della strada e per il tratto compreso dall’intersezione con la Via Pretoriana e fino alla bretella di collegamento con la Via C.Colombo:

l’interdizione del transito veicolare;

– il divieto di sosta rimozione coatta, in ambo i lati;

– la revoca della Z.T.L. per quanto attiene il solo transito veicolare per il percorso: Via Pretoriana, Via T.B.Barro, Via della Piazzarola, Via – Capitolina o in alternativa Via C.Saccoccia.