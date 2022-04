Parma-Ascoli, match valido per la 35^ giornata di Serie B, lunedì 18 aprile ore 18 stadio “Tardini”.

Formazioni:

PARMA (3-4-1-2): Turk; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Bernabè, Man; Vazquez; Tutino, Pandev. A disp.: Rossi, Brunetta, Sohm, Zagaritis, Camara, Coulibaly, Bonny, Circati, Inglese, Oosterwolde, Correia, Simy. All.: Iachini

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Saric: Bidaoui, Dionisi. A disp.: Guarna, D’Orazio, Tavcar, Baschirotto, Paganini, Ricci, Iliev, Quaranta, Eramo, Franzolini, Tsadjout, Fontana. All.: Sottil

Arbitro: Marcenaro (Genova). Assistenti: Mokhtar (Lecco) e Di Gioia (Modena). IV Ufficiale: Tremolada (Monza). Var: Paterna (Teramo) e Rossi (Biella).

RETI:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

NOTE: 1.454 i tifosi bianconeri giunti in Emilia

CRONACA DEL MATCH

37′ Affondo di Man sulla corsia mancina, Collocolo lo ferma recuperando palla

34′ Il tiro da fermo di Vazquez supera la barriera ma finisce al di sopra della traversa

33′ Vazquez messo giù al limite da Buchel, punizione per il Parma da posizione pericolosa

32′ Bidaoui ci prova da centro area, Rispoli intercetta la conclusione

29′ Caligara dalla sinistra cerca Bidaoui con un rasoterra, la difesa emiliana intercetta

26′ Traversone di Salvi dalla destra, il colpo di testa di Dionisi termina a lato

25′ Cross di Vazquez in area ascolana, Botteghin mette di nuovo in corner

23′ Saric riceve palla sulla sinistra dopo uno scambio con Caligara, l’arbitro ferma il gioco per fuorigioco

21′ Tutino cerca il dribbling su Falasco, il laterale non si fa saltare e tocca in angolo

19′ Incursione di Cobbaut sulla sinistra, Botteghin chiude in corner

17′ Pandev prova l’assist con il destro dal limite, la palla per Rispoli è troppo lunga

15′ Dionisi con il tacco libera Saric al limite dell’area, il tiro del bosniaco è però alto

14′ Ci prova Bernabè dalla distanza, la difesa ascolana fa muro e non lascia passare il pallone

12′ Rispoli va alla conclusione dopo un tiro di Vazquez respinto da Leali, Falasco fa muro con il corpo e respinge

10′ Tutino si libera in area e va al tiro, il suo sinistro è deviato in corner dalla difesa bianconera

9′ Man tento lo spunto sulla sinistra, Caligara chiude in fallo laterale

7′ Bidaoui fermato fallosamente a metà campo da Juric, punizione per l’Ascoli

5′ Lancio lungo di Bellusci per Dionisi, sulla sponda dell’attaccante non arriva in tempo Collocolo: palla in fallo laterale

3′ Man punta Saric sulla sinistra, il centrocampista ascolano mette in corner

2′ Dionisi cerca di incunearsi in area emiliana, Cobbaut in scivolata gli porta via la sfera

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia azzurra con pantaloncini e calzettoni bianchi, Parma in divisa bianca con croce nera e blu sul petto

PRIMO TEMPO

