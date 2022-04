Per la gara, che si svolge ogni anno in piazza Arringo, l’ideatore Nazzareno Migliori ha cotto 1.080 uova. Ogni partecipante ha offerto 5 euro e l’incasso è stato interamente devoluto all’Aism

ASCOLI PICENO – Ad Ascoli Piceno è tornato il Campionato mondiale della Scuccetta, la gara che si disputa il lunedì di Pasqua che consiste nel battere uova sode una contro l’altra. Vince quella che rimane integra. La vittoria quest’anno se l’è aggiudicata Gioia Mari, una bambina di 7 anni.

“E’ stato bellissimo tornare a vivere in piazza Arringo questa gara che, tengo a precisare, non è un’invenzione, ma la realtà che si viveva nelle campagne del Piceno” – commenta l’ideatore Nazzareno Migliori, che per l’occasione ha cotto 1.080 uova. Ogni partecipante ha offerto 5 euro e l’incasso è stato interamente devoluto all’Aism.

