ASCOLI PICENO – 63°evento dell’associazione onlus Das Andere, con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno e dell’ordine degli architetti, sabato 23 aprile, alle ore 18, presso il Palazzo dei Capitani del Popolo ad Ascoli Piceno. Sarà ospite la dottoressa Federica Cammarota, che parlerà di “Luce e architettura. L’illuminazione dello spazio architettonico.” Introdurrà l’incontro il consigliere Giacomo De Angelis, modererà il presidente, l’ architetto Giuseppe Baiocchi.

La progettazione della luce negli ultimi anni, e in particolare con l’avvento dell’illuminazione LED, ha subito una profonda trasformazione attraverso la creazione di nuove tecnologie e con l’utilizzo di dettagli luminosi sempre più minuziosi. L’uomo, come visitatore e fruitore dello spazio, è sempre al centro del progetto della luce, sia in riferimento alla luce funzionale che all’illuminazione emotiva, progettata per avere effetto sulla percezione degli spazi, anche quando la luce va a celebrare prevalentemente l’architettura. Stupore, curiosità, raccoglimento, entusiasmo o esaltazione sono tutte emozioni che vengono provocate nel visitatore attraverso la narrazione e la valorizzazione di un concetto luminoso che può riprendere, enfatizzandolo, o ampliare, arricchendolo, quello architettonico. Contemporaneamente, quella stessa tecnologia LED che permette la creazione di scenari luminosi anche estremamente complessi viene oggi utilizzata per ridurre il consumo energetico. I consumi LED sono, infatti, talmente bassi rispetto alle fonti luminose analogiche e precedenti che oggi è possibile incrementare di molto gli effetti luminosi e le atmosfere negli spazi, mantenendo comunque un notevole risparmio energetico. Così come con tutte le tecnologie, anche nel caso dell’illuminazione, la vera arte non sta nello sfrenato utilizzo delle nuove fonti di illuminazione, né in termini quantitativi che qualitativi, ma nel saperle usare al fine di comunicare e di esprimere delle identità architettoniche e culturali mai uguali tra loro.

