ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 20 aprile, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

Giornata intensa per i pompieri di Ascoli Piceno che stanno intervenendo in località Capradosso, frazione Ascensione, comune di Rotella per soccorrere ad una persona caduta in un calanco per circa 20 metri.

I pompieri ascolani si sono calati con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) per raggiungere l’infortunato e stabilizzarlo a livello sanitario collaborando con il personale del 118. Sul posto anche l’eliambulanza Icaro.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.