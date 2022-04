ASCOLI PICENO – Nella mattinata di martedì 19 aprile, il sindaco Marco Fioravanti ha ricevuto una delegazione del Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia – Siulp, con a capo il segretario generale provinciale Massimo Mellozzi. In vista della prossima stagione congressuale del Siulp che si svolgerà nel mese di maggio, l’incontro è stata occasione per un confronto sulle problematiche di sicurezza e ordine pubblico per le Forze dell’Ordine in sinergia con la Polizia Locale poiché sempre più penalizzate da numerosi pensionamenti e scarse assegnazioni. Le Festività Pasquali recentemente conclusesi, hanno evidenziato la tanto auspicata ripresa delle attività commerciali soprattutto dedicate al turismo che fanno ben sperare per l’imminente stagione turistica estiva ed i mirati servizi di Controllo del Territorio hanno ben funzionato.

La rappresentanza Siulp ha sottoposto al Sindaco uno studio di settore svolto in seno alla Segreteria Provinciale Siulp che evidenzia appunto una mancanza di turn over del personale in forza alla Questura picena dal 2018 ad oggi che penalizza altresì un territorio come quello piceno già duramente provato dal devastante sisma dell’agosto 2016 che ha accelerato il calo demografico dell’entroterra, a fronte di una vallata per giungere fino alla costa che segnala di contro una crescita demografica. Un territorio che tenta faticosamente di rialzarsi ma che ha già dato segnali importanti con le iniziative poste in essere dalla Giunta picena per esempio con la sinergia tra politica, istituzioni ed imprenditori piceni per partecipare alla competizione “La Capitale della Cultura 2024”, seppur vinta da Pesaro in ambito regionale.

Il Siulp ha chiesto al Sindaco l’impegno dell’Amministrazione comunale a lavorare affinché si realizzi una rete di “sicurezza integrata” su tutto il territorio provinciale interagendo con tutte le 33 Amministrazioni Comunali ed in particolare con i Comuni della Vallata e di San Benedetto del Tronto, con la collaborazione di tutte le Forze dell’Ordine, in maniera da garantire la massima capacità di risposta tanto nei centri nevralgici del territorio quanto nelle periferie. Servirebbe a superare anacronistici campanilismi, a valorizzare ogni eccellenza territoriale ed a proiettare la provincia picena su scenari nazionali ed internazionali grazie alle proprie ricchezze artigianali, storico, culturali, turistiche ed enograstronomiche che non sono seconde a nessuno sul panorama sia regionale che nazionale. Per il SIULP, il binomio imprescindibile è “Sicurezza del Territorio” e “Sicurezza delle Imprese”.

Il Siulp ha invitato altresì l’Amministrazione Comunale ad incentivare la rete di telecamere di videosorveglianza installata sul territorio cittadino, in quanto strumento di grande importanza nel mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico e soprattutto contro i beceri atti di vandalismo ed imbrattamento a danno delle bellezze storiche della città di Ascoli Piceno.

Il Sindaco Fioravanti, ha condiviso l’analisi del Siulp assicurando il suo impegno affinché nelle competenti sedi vengano prese nella dovuta considerazione le istanze rappresentate dal sindacato garantendo la piena capacità operativa del sistema di sicurezza a presidio del territorio.”