ASCOLI PICENO – In occasione del “Torneo della Marca” in programma per il 24 aprile, con l’Ordinanza Dirigenziale numero 206 del 05/04/2022 l’ Amministrazione comunale dispone di istituire dalla data di attivazione delle singole aree da occupare, come sotto indicato, e fino a tutto il periodo interessato all’occupazione del suolo pubblico, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale per tutti i tratti interessati all’installazione del cantiere di cui alla predetta autorizzazione:

Per la data del 24 aprile p.v.

con orario 9-13 l’interdizione temporanea della circolazione pedonale nelle aree interessate alla manifestazione e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della stessa, al fine di realizzare un’adeguata area di sicurezza avverso gli eventuali rischi che possono derivare per la zona circostante;

con orario 16-19 l’interdizione temporanea della circolazione pedonale in Piazza San Tommaso, lato est, nel rispetto delle prescrizioni stabilite al precedente punto “1”

Dalle ore 21 di sabato 23 e fino alle ore 13 di domenica 24 aprile p.v. il divieto di sosta rimozione coatta, in:

Corso G. Mazzini, lato sud, davanti al cancello di accesso alla chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio

Via delle Stelle, su tutti i lati del piazzale sito in fondo alla via (lato ovest)

Largo del Cremore angolo Largo delle Partigiane Picene per uno stallo, lato fiume

Dalle ore 21 di sabato 23 e fino alle ore 20:00 di domenica 24 aprile p.v. il divieto di sosta rimozione coatta, in:

Piazza San Tommaso, lato sud, davanti al cancello di accesso alla proprietà comunale

Cortile comunale di Via Nicolò IV°, su tutti i lati

Qui per consultare l’ordinanza.

